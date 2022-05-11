Son dakika: Fenerbahçe'ye Jorge Jesus'u İsmail Kartal getiriyor! İşte ortaya çıkan detay...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrasında göreve getirilen İsmail Kartal, sarı - lacivertli takıma adeta ilaç gibi gelmişti. Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 12 maçta 10 galibiyet alan Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gelecek sezon takımın başında olup olmayacağı belirsizliğini korurken, gündeme Jorge Jesus ile ilgili flaş bir haber geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli teknik adamla bir araya gelmiş, yapılan görüşmede önemli aşama kat edilmişti. Jesus, sarı-lacivertli takımın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmasını istiyor. Şu anda da Devler Ligi biletini garantilemeye yakın olan Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcıyla görüşmelerde eli bu anlamda güçlü duruyor.

İSMAİL KARTAL'IN BAŞARISI

Eğer Fenerbahçe 3. sırada kalsa ve Konferans Ligi'ne gitmek zorunda kalsaydı bu sefer görüşmeler daha zorlu geçecekti. Ancak İsmail Kartal yönetiminde son 12 lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik alıp hiç yenilmeyen sarı-lacivertliler adeta Şampiyonlar Ligi yolunu açmış oldular. Bu süreçte yarıştaki rakibi Konyaspor'u yenen, Trabzonspor'a 10 kişiyle kaybetmeyen, derbide Galatasaray'ı deviren ve son olarak deplasmanda Beşiktaş'a yenilmeyen İsmail Kartal'ın takımı herkesin takdirini topladı. Deneyimli teknik adam ideal 11'i belli, yıldızlaşan oyuncular ve genç yeteneklerle güçlü bir altyapı hazırladı.

'EVERTON'I REDDETTİM'

Teknik direktör Jorge Jesus, Brezilya basınına özel açıklamalar yaptı. Jesus, ocak ayında kendisine İngiltere'den Everton'dan teklif geldiğini belirterek, "Teklif geldiğinde düşündüm. Ben maçları kazanan değil, kupaları ve şampiyonlukları kazanan takımlarda çalışmak istiyorum. O yüzden Everton'ı reddettim" dedi. Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırabileceğini vurgulayan Portekizli hoca, "Brezilya Milli Takımı'nı kim çalıştırmak istemez, kim dünya üzerinde böyle bir teklifi reddeder. Brezilya müthiş bir futbol tarihine sahip" diye ekledi. Jesus, Fenerbahçe içinse, "Başkan Ali Koç'la daha önce 4-5 kez konuşmuştuk, görüşmüştük. Mayıs ayı içerisinde bir karar alacağız" bilgisini verdi.

İSTİKRAR SESLERİ

Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus gündemi sıcaklığını korusa da kulüp ve yönetim içerisinde ciddi anlamda İsmail Kartal'la devam etme konusunda talepler de geliyor. Özellikle yönetim kurulu içerisinde yeni sezona Kartal'la başlanması gerektiği vurgulanıyor. Deneyimli çalıştırıcının zaman kaybetmeyeceği, takımı tanıdığı, camiayı bildiği, taraftarlardan destek aldığı ve maliyet açısından kulübü rahat ettireceği kaydediliyor. Bu nedenle İsmail Kartal'la 2022-23 sezonuna devam edilmesi isteniyor. Geçmişteki örnekler de gösterilerek riske girilmemesi talep ediliyor. (Milliyet)



