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Son dakika: Fenerbahçe'ye dev piyango! Dünyanın en zengin kulübü, yıldız futbolcuya talip oldu

18.01.2022 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Attila Szalai'ye Avrupa devlerinin ilgisi sürüyor. Adı sık sık Chelsea'yle anılan sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki yıldızı için Newcastle United ve West Ham United da devreye girdi. Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satıldıktan sonra Dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United'ın talip olduğu Macar savunmacı için Fenerbahçe kapıyı 20 milyon eurodan açmaya hazırlanıyor.

Son dakika: Fenerbahçe'ye dev piyango! Dünyanın en zengin kulübü, yıldız futbolcuya talip oldu
Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sezona Vitor Pereira yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de zirve yarışının oldukça uzağında kalınmasının ardından Portekizli hocayla yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler göreve geçici olarak İsmail Kartal'ı getirirken, Fenerbahçe deneyimli hoca yönetimindeki ilk maçında Antalyaspor karşısında sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Ara transfer döneminde takıma güçlü takviyeler yaparak zirveyi zorlamak isteyen sarı-lacivertlilerde Attila Szalai'ye sürpriz talipler çıktı.

FENERBAHÇE'YE NEWCASTLE UNITED MÜJDESİ

Adı sık sık Chelsea'yle anılan Macar savunmacı için West Ham United ve Newcastle United devreye girdi. Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satıldıktan sonra dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United'ın Macar savunmacıya talip olması sarı-lacivertlilerin iştahını kabarttı.

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FENERBAHÇE KAPIYI 20 MİLYON EURODAN AÇACAK

Kulüp kasasına girecek iyi bir bonservis geliriyle ara transfer döneminde eli rahatlayacak Fenerbahçe'nin bu parayı iyi bir forvet almak için kullanması bekleniyor. Başkan Ali Koç daha önce yaptığı açıklamalarda, Attila Szalai'ye talip olan kulüpler için kapıyı 20 milyon eurodan açacağını belirtmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Attila Szalai
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