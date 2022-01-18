Son dakika: Fenerbahçe'ye dev piyango! Dünyanın en zengin kulübü, yıldız futbolcuya talip oldu

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sezona Vitor Pereira yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de zirve yarışının oldukça uzağında kalınmasının ardından Portekizli hocayla yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler göreve geçici olarak İsmail Kartal'ı getirirken, Fenerbahçe deneyimli hoca yönetimindeki ilk maçında Antalyaspor karşısında sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Ara transfer döneminde takıma güçlü takviyeler yaparak zirveyi zorlamak isteyen sarı-lacivertlilerde Attila Szalai'ye sürpriz talipler çıktı.

FENERBAHÇE'YE NEWCASTLE UNITED MÜJDESİ

Adı sık sık Chelsea'yle anılan Macar savunmacı için West Ham United ve Newcastle United devreye girdi. Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satıldıktan sonra dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United'ın Macar savunmacıya talip olması sarı-lacivertlilerin iştahını kabarttı.

FENERBAHÇE KAPIYI 20 MİLYON EURODAN AÇACAK

Kulüp kasasına girecek iyi bir bonservis geliriyle ara transfer döneminde eli rahatlayacak Fenerbahçe'nin bu parayı iyi bir forvet almak için kullanması bekleniyor. Başkan Ali Koç daha önce yaptığı açıklamalarda, Attila Szalai'ye talip olan kulüpler için kapıyı 20 milyon eurodan açacağını belirtmişti.



