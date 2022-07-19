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Son dakika: Fenerbahçe'ye Polonya'da büyük saygısızlık! Tüm takımın parmak izini aldılar...

19.07.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Polonya'da oynanacak olan maç öncesinde havalimanında bir olay meydana geldi. Karşılaşma için Polonya'ya giden Fenerbahçe'de tüm ekip yaklaşık 45 dakika bekletildi. Sarı - lacivertli ekibin bekletilme sebebi ise ortaya çıktı.

Son dakika: Fenerbahçe'ye Polonya'da büyük saygısızlık! Tüm takımın parmak izini aldılar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanacak olan Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını tamamladı ve Polonya'ya hareket etti. UEFA'nın Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Polonya'da oynanacağını açıkladığı maç öncesinde skandal bir olay yaşandı.

Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak müsabaka için İstanbul'dan saat 13.00'te hareket eden sarı-lacivertli kafile, 2 saat civarında bir yolculuğun ardından kente ulaştı.

YAKLAŞIK 45 DAKİKA BEKLETİLDİLER

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Kritik Dinamo Kiev maçı öncesi Polonya'ya giden Fenerbahçe, saygısız bir hareket ile karşı karşıya kaldı.

Sarı - lacivertli futbolcular ve teknik ekip, havalimanında yaklaşık 45 dakika bekletildi.

TEK TEK PARMAK İZLERİ ALINDI

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Fenerbahçe kafilesinin bekletilme sebebi ise ortaya çıktı. Havalimanında yer alan görevlilerin, tüm kulüp üyelerinden tek tek parmak izi aldığı ve herkesin pasaport bilgilerini sorguladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN SİTEM

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Sarı - lacivertli futbolcular ve teknik ekip, karşılaştıkları bu tutum karşısında görevlilere sitem etti.

Ayrıca sporculardan parmak izi alma prosedürünün Avrupa'da çok sık şekilde uygulanmadığı ifade edildi.

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Öte yandan Fenerbahçe'yi havalimanında bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı. Sarı-lacivertliler, kendileri için bekletilen otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

MAÇ SAATİ

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Miejski Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak Dinamo Kiev - Fenerbahçe müsabakasını, İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg yönetecek.

Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adam Ladeback olacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, ilk resmi maçında Dinamo Kiev karşısında avantajlı bir skor alarak İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.

JESUS YÖNETİMİNDE 7. MAÇ OLACAK

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Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, bunların 5'ini kazanırken, 1 karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı. Müsabakanın rövanşı, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

DOKUZ FUTBOLCU UEFA KADROSUNDA YOK

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Fenerbahçe, kadrosundaki 9 oyuncuyu Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA kadrosuna dahil etmedi. Sarı-lacivertlilerde transfer görüşmeleri yapan Güney Koreli stoper Kim Min-jae'nin yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur kadroda bulunmuyor. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı devam eden Nazım Sangare ile kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Dimitris Pelkas, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Steven Caulker da Polonya'ya getirilmedi.

UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği 25 kişilik listede şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Joshua King, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:

Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo (Miha Zajc), Diego Rossi, Lincoln Henrique, Enner Valencia.

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