Son dakika: Fenerbahçe, yeni golcüsünü buldu! Anlaşma sağlandı...

Son dakika haberleri: Bu sezon Süper Lig'deki şampiyonluk hedefinden uzak kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için adımlarını sağlam atmak istiyor. Bir süredir golcü problemi yaşayan sarı - lacivertliler, çareyi eski yıldızında buldu. Fenerbahçe, Mallorca'da kiralık olarak forma giyen Vedat Muriqi'ye yöneldi...

2021/22 sezonunun devre arasında Lazio'dan Real Mallorca'ya kiralanan Vedat Muriqi için flaş bir gelişme yaşandı.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

Ligde 7 haftadır mağlup olan ve küme düşme potasında yer alan Mallorca'nın Muriqi'nin sözleşmesinde yer alan 11 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı öğrenildi.

PLANLARDA YER ALMIYOR

Yeni sezon öncesi Lazio'ya dönmeye hazırlanan Vedat Muriqi, İtalyan devinin de planları arasında yer almıyor.

FENERBAHÇE TEMASA GEÇTİ

Geçtiğimiz haftalarda Lig Radyo'ya konuşan, Türkiye'nin büyük takımlarının hepsinden teklifler aldığını söyleyen ve "Geri döneceğim" diyen Vedat Muriqi için Fenerbahçe'nin temasa geçtiği belirtildi.

VEDAT TAMAM, SIRA LAZIO'DA

Sarı-Lacivertliler, kısa süre içinde oyuncuyla anlaşma sağlarken, şimdi gözler Lazio'ya çevrildi. Fenerbahçe, Lazio ile de el sıkışırsa -yeni teknik direktörün de onay vermesi halinde- Vedat Muriqi gelecek sezon kiralık olarak Kadıköy'e dönecek.

MURIQI'NİN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Vedat Muriqi 2019-20 sezonu başında transfer olduğu Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve Süper Lig 'de Sarı-Lacivertlilerle çıktığı 32 maçta 15 gol, 6 asistlik performans sergileyerek taraftarların kısa sürede sevgilisi olmuştu. Fenerbahçe 27 yaşındaki Kosovalı golcüyü 1 sezon sonra Lazio'ya 19,92 milyon euro gibi astronomik bir rakama satmıştı.

