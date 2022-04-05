SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe, yeni golcüsünü buldu! Anlaşma sağlandı...

Son dakika: Fenerbahçe, yeni golcüsünü buldu! Anlaşma sağlandı...

05.04.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken, form grafiğini yukarıya çeken Fenerbahçe de gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Son yıllarda bir santrfor problemi çeken sarı - lacivertliler, bu sorunu kökünden halletmek için harekete geçti ve yıldız isimle anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe, yeni golcüsünü buldu! Anlaşma sağlandı...
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Mallorca
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Bu sezon Süper Lig'deki şampiyonluk hedefinden uzak kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için adımlarını sağlam atmak istiyor. Bir süredir golcü problemi yaşayan sarı - lacivertliler, çareyi eski yıldızında buldu. Fenerbahçe, Mallorca'da kiralık olarak forma giyen Vedat Muriqi'ye yöneldi...

2021/22 sezonunun devre arasında Lazio'dan Real Mallorca'ya kiralanan Vedat Muriqi için flaş bir gelişme yaşandı.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

muriqi

Ligde 7 haftadır mağlup olan ve küme düşme potasında yer alan Mallorca'nın Muriqi'nin sözleşmesinde yer alan 11 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı öğrenildi.

PLANLARDA YER ALMIYOR

vedat-muriqi-inter-vs-lazio-02142021_6ifxgxm2qiso1xf71m8oa361n

Yeni sezon öncesi Lazio'ya dönmeye hazırlanan Vedat Muriqi, İtalyan devinin de planları arasında yer almıyor.

FENERBAHÇE TEMASA GEÇTİ

fenerbahce-de-surpriz-vedat-muriqi-gelismesi-12-12369355_1523_amp

Geçtiğimiz haftalarda Lig Radyo'ya konuşan, Türkiye'nin büyük takımlarının hepsinden teklifler aldığını söyleyen ve "Geri döneceğim" diyen Vedat Muriqi için Fenerbahçe'nin temasa geçtiği belirtildi.

VEDAT TAMAM, SIRA LAZIO'DA

Vedat Muriqi

Sarı-Lacivertliler, kısa süre içinde oyuncuyla anlaşma sağlarken, şimdi gözler Lazio'ya çevrildi. Fenerbahçe, Lazio ile de el sıkışırsa -yeni teknik direktörün de onay vermesi halinde- Vedat Muriqi gelecek sezon kiralık olarak Kadıköy'e dönecek.

MURIQI'NİN FENERBAHÇE PERFORMANSI

vedat-muriqi-fenerbahce_hzknswk67zlb14rwzrch2uo7f

Vedat Muriqi 2019-20 sezonu başında transfer olduğu Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve Süper Lig 'de Sarı-Lacivertlilerle çıktığı 32 maçta 15 gol, 6 asistlik performans sergileyerek taraftarların kısa sürede sevgilisi olmuştu. Fenerbahçe 27 yaşındaki Kosovalı golcüyü 1 sezon sonra Lazio'ya 19,92 milyon euro gibi astronomik bir rakama satmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü yıldız için dev derbi!Dünyaca ünlü yıldız için dev derbi!
Volkan Demirel'den Galatasaray'a taş!Volkan Demirel'den Galatasaray'a taş!
Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! ''Bu sefer turnayı gözünden vuracağız''Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! ''Bu sefer turnayı gözünden vuracağız''
Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriqi Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

Milletvekillerinin illere göre dağılımı değişti

Milletvekillerinin illere göre dağılımı değişti

İşte istifasının perde arkası!

İşte istifasının perde arkası!

G.Saray'a talih kuşu! Arabistan'dan teklif...

G.Saray'a talih kuşu! Arabistan'dan teklif...

G.Saray'a Kerem'den kötü haber!

G.Saray'a Kerem'den kötü haber!

Dünyaca ünlü yıldız için dev derbi!

Dünyaca ünlü yıldız için dev derbi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İbn-i Sina susuzluğa karşı öneriyor

İbn-i Sina susuzluğa karşı öneriyor

Aslında faydalı ama bu besinler yerken dikkat!

Aslında faydalı ama bu besinler yerken dikkat!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Yıl dönümünde üçlü ilişki hediye etti! “Diğer kadın...”

Yıl dönümünde üçlü ilişki hediye etti! “Diğer kadın...”

Korkunç iddia! Başlarından vurulmuş halde toplu mezarda...

Korkunç iddia! Başlarından vurulmuş halde toplu mezarda...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.