Son dakika: Fenerbahçe'yi transferde kızdırdılar! 8 milyon euro isteyince...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında göreve getirilen Jorge Jesus, sarı - lacivertli yönetime transfer listesini iletti. Daha önce 2,5 aylık bir sürede takımı izlediği belirtilen Portekizli çalıştırıcının orta sahaya istediği ilk isim ortaya çıktı.
Jorge Jesus önderliğinde yeni sezona girecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları, Portekizli çalıştırıcının verdiği liste doğrultusunda devam ediyor.
Orta sahaya bir transfer yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı - lacivertlilerde gündeme İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen William Carvalho geldi.
Betis, Jesus'un kadrosunda özellikle görmek istediği belirtilen orta saha oyuncusuna karşılık 8 milyon Euro bonservis bedeli istedi.
Kulübüyle olan kontratının bitimine 1 yıl kalan 30 yaşındaki futbolcu için talep edilen parayı yüksek bulan sarı - lacivertliler, 4 milyon euro önerdi.
Aradaki fark nedeniyle ilk görüşmeler olumsuz bir şekilde sonuçlandı.
Ancak yine de Carvalho'dan vazgeçmeyen Fenerbahçeli yetkililerin, Betis'li yöneticilerle bu hafta içinde yeniden bir araya geleceği ifade edildi.
Bu transferin gerçekleşmemesi halinde sarı - lacivertliler, Yunan ekibi Olympiakos'un formasını giyen Pepe'ye yönelecek.
Geçtiğimiz sezonu Famalicao'da kiralık olarak geçiren Pepe, 5 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.
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