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Son dakika: Fenerbahçe'yi transferde kızdırdılar! 8 milyon euro isteyince...

13.06.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü isim Jorge Jesus'u getiren ve çalışmalarını Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda sürdüren Fenerbahçe'de transfer kazanı kaynıyor. Sarı - lacivertlilerde Jesus'un mutlaka kadrosunda görmek istediği isimlerden biri olan William Carvalho için oyuncunun kulübü Real Betis'ten gelen cevap, Fenerbahçeli kurmayları kızdırdı. Kanarya, Carvalho transferinin olmaması durumunda alternatifini de belirledi...

Son dakika: Fenerbahçe'yi transferde kızdırdılar! 8 milyon euro isteyince...
William Carvalho

William Carvalho

POR Portekiz
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Betis
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrasında göreve getirilen Jorge Jesus, sarı - lacivertli yönetime transfer listesini iletti. Daha önce 2,5 aylık bir sürede takımı izlediği belirtilen Portekizli çalıştırıcının orta sahaya istediği ilk isim ortaya çıktı.

Jorge Jesus önderliğinde yeni sezona girecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları, Portekizli çalıştırıcının verdiği liste doğrultusunda devam ediyor.

İLK HEDEF WILLIAM CARVALHO

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Orta sahaya bir transfer yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı - lacivertlilerde gündeme İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen William Carvalho geldi.

8 MİLYON EURO

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Betis, Jesus'un kadrosunda özellikle görmek istediği belirtilen orta saha oyuncusuna karşılık 8 milyon Euro bonservis bedeli istedi.

FENERBAHÇE ÇOK BULDU

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Kulübüyle olan kontratının bitimine 1 yıl kalan 30 yaşındaki futbolcu için talep edilen parayı yüksek bulan sarı - lacivertliler, 4 milyon euro önerdi.

İLK GÖRÜŞME OLUMSUZ

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Aradaki fark nedeniyle ilk görüşmeler olumsuz bir şekilde sonuçlandı.

YENİ TEKLİF YAPILACAK

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Ancak yine de Carvalho'dan vazgeçmeyen Fenerbahçeli yetkililerin, Betis'li yöneticilerle bu hafta içinde yeniden bir araya geleceği ifade edildi.

ALTERNATİFİ...

Bu transferin gerçekleşmemesi halinde sarı - lacivertliler, Yunan ekibi Olympiakos'un formasını giyen Pepe'ye yönelecek.

Geçtiğimiz sezonu Famalicao'da kiralık olarak geçiren Pepe, 5 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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