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Son dakika: Fenerbahçe yönetimi kararını verdi! Yeni sözleşme yolda... İşte teklif

09.10.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Bu sezon Jorge Jesus ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de Portekiz ekibi Estoril Praia'dan 1.50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Miguel Crespo performansıyla göz kamaştırıyor. Bu performansıyla Avrupa devlerinin de dikkatini çeken Portekizli oyuncu için yönetim harekete geçti. İşte detaylar...

Son dakika: Fenerbahçe yönetimi kararını verdi! Yeni sözleşme yolda... İşte teklif
Miguel Crespo

Miguel Crespo

POR Portekiz
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Estoril Praia'dan 1.50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı takıma geldiği günden bu yana performansını sürekli yükselten isimlerden olan Miguel Crespo için Sarı-Lacivertli yönetim harekete geçti. Fenerbahçeli kurmaylar, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli oyuncunun sözleşmesini uzatmak için girişimlere başlayacağı öğrenildi.

İŞTE ÖNERİLECEK SÖZLEŞME

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Performansıyla birçok Avrupa devini peşinde takan Crespo'nun peşinde olması, UEFA Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca maçında da Atletico Madrid'li temsilcilerin takip ettiği Crespo'nun yıllık 500 bin Euro olan maaşına zam yapılması ve sözleşmesinin de 2026 yılına uzatılması planlanıyor. Crespo'nun yeni maaşının 1 milyon euronun üzerinde olacağı ayrıca yeni sözleşmede serbest kalma bedelinin de 30 milyon euro olarak planlandığı ifade ediliyor.

İSTATİSTİKLERİ İNANILMAZ!

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Portekizli orta saha oyuncusu bu sezon inanılmaz istatistikleriyle adeta göz kamaştırıyor. Son olarak AEK Larnaca maçında 51'de 50 isabetli pas atan Crespo, top kesme, top çalma, ikili mücadele gibi istatistiklerde de çok başarılı rakamlara imza atmıştı. Sarı-Lacivertli kurmaylar arda arda tekliflerin gelmesini beklediği Crespo'nun sözleşmesini uzatarak oyuncuyu garanti altında almayı olası bir transferde de kasayı doldurmayı hedefliyor.

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