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  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe yönetiminde deprem! 2 isim istifa etti... "Kendi istekleri ile görevden ayrıldılar"

SON DAKİKA: Fenerbahçe yönetiminde deprem! 2 isim istifa etti... "Kendi istekleri ile görevden ayrıldılar"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.08.2024 17:49
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Son dakika... Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada 2 yönetim kurulu üyesinin kendi istekleriyle görevlerinden ayrıldığı duyuruldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Fenerbahçe yönetiminde deprem! 2 isim istifa etti... "Kendi istekleri ile görevden ayrıldılar"

Fenerbahçe Kulübü'nde üst üste iki istifa yaşandı. Sarı-Lacivertliler'de yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu ile Simla Türker Bayazıt'ın istifa ettiği duyuruldu.

"KENDİ İSTEĞİ İLE İSTİFA ETTİ"

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Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun kendi isteğiyle görevinden istifa ettiğini ve yerine Hamdi Akın'ın getirildiğini açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Acar Sertaç Komsuoğlu, 21.06.2023 tarihinden beri yürüttüğü yönetim kurulu üyeliğinden kendi isteğiyle 02.08.2024 tarihinde istifa etmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Sayın Hamdi Akın'ın yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, istifa eden yönetim kurulu üyesinin görevli olduğu komite üyeliğinin, yeni atanan üye tarafından yerine getirilmesine, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada bir diğer yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt'ın da görevden ayrıldığı ve yerine Nezih Barut'un getirildiği duyuruldu

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Simla Türker Bayazıt, 29.07.2022 tarihinden beri yürüttüğü Yönetim Kurulu üyeliğinden kendi isteğiyle 02.08.2024 tarihinde istifa etmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne; istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Sayın Nezih Barut'un yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Erkek Basketbol şubesinden; Simla Türker Bayazıt ise Fenerbahçe Kadın Voleybol şubesinden sorumlu üyeler olarak görev yapıyordu.

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