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Son dakika: Fenerbahçeli Mesut Özil'den takım arkadaşlarına sert tepki! ''Yeter artık...''

24.12.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Fatih Karagümrük maçında takım arkadaşlarına isyan etti. Oynanan oyunu beğenmeyen Özil saha içinde arkadaşlarına bağırarak, "Yeter artık! Atalım şu golü. Oynanan oyun size yakışmıyor!" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçeli Mesut Özil'den takım arkadaşlarına sert tepki! ''Yeter artık...''
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil, Fatih Karagümrük maçında 90 dakika boyunca sahada kaldı. Attığı golle takımına beraberliği getiren yıldız oyuncu sahada isyan etti. Rakip takımın 9 kişi kalmasına rağmen takım arkadaşlarının oyunun beğenmeyen Mesut, saha içinde bağırarak uyarılarda bulundu.

"YETER ARTIK!"

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Maç sırasında Mesut Özil’in kaçan pozisyonlardan sonra arkadaşlarına, “Hadi beyler, zaman geçiyor. Yeter artık! Atalım artık şu golü. Oynanan oyun size yakışmıyor” şeklinde bağırarak çıkıştığı kaydedildi.

"GERÇEK FENERBAHÇE BU DEĞİL"

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Ancak kaptanın bu sözleri de galibiyet golü için yeterli olmadı. 33 yaşındaki yıldız, maçla ilgili yaptığı açıklamada ise, “Olmayınca olmuyor ama şu anki durum da bize yakışmıyor. Zirveye yaklaşma fırsatlarını sürekli elimizin tersi ile ittik. Fark giderek açılıyor. Gerçek Fenerbahçe bu değil. Bir an önce toparlanıp, ligi en iyi yerde bitirmek için büyük çaba harcamalıyız” ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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