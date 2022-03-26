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Son dakika: Fenerbahçeli Mesut Özil için flaş iddia: "Yeni adresi belli oldu!"

26.03.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın resmen kadro dışı bırakılması, camiada taşları yerinden oynatmıştı. Özellikle Mesut Özil'in Arsenal sonrası Fenerbahçe'de de bunu yaşaması, dış başında geniş yer buldu. Alman gazetesi Bild, dünyaca ünlü yıldız için flaş bir iddia ortaya attı. İşte haberin detayları...

Son dakika: Fenerbahçeli Mesut Özil için flaş iddia: "Yeni adresi belli oldu!"
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika: Fenerbahçe'de son 6 maçın 5'i kazanılmış, camiada "bahar" rüzgarları eserken bir anda iki yıldız isim birden kadro dışı bırakılmıştı. Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın süresiz olarak kadro dışı bırakılmasının resmen açıklanmasının ardından flaş bir iddia gündeme geldi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye gelen Mesut Özil'in yeni adresini duyurdular.

"ASLOLAN FENERBAHÇE'DİR"

Kadro dışı kararından bir gün sonra Mesut Özil, imalı bir paylaşım yaptı. Yıldız futbolcu resmi sosyal medya hesabından "Aslolan Fenerbahçe'dir" ifadelerinin bulunduğu Fenerbahçe bayraklı bir paylaşımda bulundu.

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Almanya'da yayın yapan Bild, Mesut Özil ve İsmail Kartal arasında yaşananları detaylandırdı. Haberde; Mesut Özil, Konyaspor'la oynanan karşılaşmada soyunma odasında teknik direktör İsmail Kartal'a Almanca küfürler etti ve kramponlarını yere fırlattı. Olayın devre arası ya da maç sonunda gerçekleştiğine dair bir bilgi verilmezken, iki isim arasında gerilimin yükseldiği iddia edildi. Mesut Özil, Konyaspor maçının ikinci yarısında oyundan alınmıştı ve yerine Dimitris Pelkas dahil edilmişti.

"MASAL, MLS İLE SONA ERİYOR"

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Bild'in haberinde Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdiği ve ABD'ye transfer olmak istediği belirtildi. Haberin detayında Mesut Özil'in MLS kulüpleriyle görüşmelere başlayabileceği iddia edildi. Haberde "Ocak 2021'de büyük bir törenle başlayan Fenerbahçe ve Mesut Özil masalı artık sona eriyor." ifadelerine yer verildi.

"YOL AYRIMINDA"

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Almanya'nın bir diğer önemli haber sitelerinden Der Spiegel, Fenerbahçe ve Mesut Özil'in yol ayırmında olduğunu iddia etti. Peter Ahrens imzalı haberde "2014 Dünya Kupası şampiyonu Mesut Özil ile Fenerbahçe arasındaki hikaye son buluyor." ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, Sarı Lacivertlilerle çıktığı 37 karşılaşmada 9 gol atarken 3 asist üretebildi.

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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Ozan Tufan
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