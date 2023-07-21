Son dakika: Fenerbahçeliler, Wilfried Zaha'yı bekliyor! Ali Koç'un uçağı Londra'da...

Son dakika haberleri: Jorge Jesus'un ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, transfer döneminde adından oldukça söz ettirdi. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Umut Nayir, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz'ı katan sarı - lacivertlilerde rota yeniden Wilfried Zaha'ya kırıldı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYORDU

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Wilfried Zaha ile bir süredir görüşmelerine devam ediyordu.

48 SAAT İSTEMİŞTİ

Oyuncuya en yüksek teklifi veren kulüp olan sarı - lacivertliler; transferde avantajlı konumda bulunurken, Fildişili futbolcu geçtiğimiz günlerde yetkililerden 48 saatlik bir süre istemişti.

ÖZEL UÇAK, İNGİLTERE'YE GİTTİ

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel uçağı KOC22, İngiltere'ye gitti. Londra'nın 55 km uzaklığındaki Farnborough'a iniş yapan uçağı binlerce taraftar takip ederken, içinde yer alan yetkililerin Zaha için son görüşmeleri yapacağı öne sürüldü.

Anlaşma sağlanması halinde ise özel uçağın Wilfried Zaha ile birlikte döneceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Palace formasıyla 28 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 7 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

