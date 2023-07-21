SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçeliler, Wilfried Zaha'yı bekliyor! Ali Koç'un uçağı Londra'da...

Son dakika: Fenerbahçeliler, Wilfried Zaha'yı bekliyor! Ali Koç'un uçağı Londra'da...

21.07.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezona teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oldukça hızlı bir transfer dönemi geçiren sarı - lacivertliler, son olarak kadrosuna Marsilya'dan Bartuğ Elmaz'ı katmıştı. Genç futbolcu sonrasında taraftarlar, gözünü serbest oyuncu statüsünde olan Wilfried Zaha'ya dikti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel uçağı ise İngiltere'ye gitti. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Jorge Jesus'un ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, transfer döneminde adından oldukça söz ettirdi. Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Umut Nayir, Alexander Djiku, Dusan Tadic, Rodrigo Becao ve Bartuğ Elmaz'ı katan sarı - lacivertlilerde rota yeniden Wilfried Zaha'ya kırıldı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYORDU

7H6IEQ4ZXFJDNKSXNFLKYDZF7I

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Wilfried Zaha ile bir süredir görüşmelerine devam ediyordu.

48 SAAT İSTEMİŞTİ

Screenshot_7

Oyuncuya en yüksek teklifi veren kulüp olan sarı - lacivertliler; transferde avantajlı konumda bulunurken, Fildişili futbolcu geçtiğimiz günlerde yetkililerden 48 saatlik bir süre istemişti.

ÖZEL UÇAK, İNGİLTERE'YE GİTTİ

iStock-530568719

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un özel uçağı KOC22, İngiltere'ye gitti. Londra'nın 55 km uzaklığındaki Farnborough'a iniş yapan uçağı binlerce taraftar takip ederken, içinde yer alan yetkililerin Zaha için son görüşmeleri yapacağı öne sürüldü.

Anlaşma sağlanması halinde ise özel uçağın Wilfried Zaha ile birlikte döneceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Palace formasıyla 28 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 7 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni transfer İstanbul'da! İmza sonrası kamp...Yeni transfer İstanbul'da! İmza sonrası kamp...
Samuel Eto'o, şike skandalına karıştı!Samuel Eto'o, şike skandalına karıştı!
'Premier Lig futbolcusu tarafından tecavüze uğradım!''Premier Lig futbolcusu tarafından tecavüze uğradım!'
Anahtar Kelimeler:
transfer Ali Koç uçak son dakika haberler fenerbahçe son dakika haberleri wilfried zaha atan dakika haberleri ak erden n dakika haberleri alexand futbolcu son

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Gündüzleri kavruluyor, geceleri donuyorlar... Bu ilde vatandaşlar ne yapacağını şaşırıyor!
Gündüzleri kavruluyor, geceleri donuyorlar... Bu ilde vatandaşlar ne yapacağını şaşırıyor!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tayland bu Türkleri konuşuyor! O hareketle kahraman ilan edildiler

Tayland bu Türkleri konuşuyor! O hareketle kahraman ilan edildiler

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

18 yaşındaki kızı kaçırıp yatağa zincirlediler! Haftalarca tecavüz ettiler

18 yaşındaki kızı kaçırıp yatağa zincirlediler! Haftalarca tecavüz ettiler

Hindistan’da toplu tecavüz skandalı! Çıplak şekilde sürüklenip...

Hindistan’da toplu tecavüz skandalı! Çıplak şekilde sürüklenip...

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.