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  4. SON DAKİKA | FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası

SON DAKİKA | FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası

25.02.2025 17:52
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Son dakika haberi: TFF, Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı. Ayrıca Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı verildi.

SON DAKİKA | FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası

Son dakika: Türkiye, Futbol Federasyonu, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"FIFA Disiplin Komitesi tarafından;

  • Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur."

DAHA ÖNCE DE CEZA ALMIŞTI

Akdeniz ekibine daha önce de 6 puan silme cezası verilmişti.

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SİVASSPOR'A TRANSFER YASAĞI

Bir kötü haber de Sivasspor'a geldi. FIFA’nın internet sitesinden yayınlanan kararlara göre, kırmızı-beyazlılara 3 dönem transfer yasağı verildi.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor FIFA tff
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