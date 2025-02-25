SON DAKİKA | FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası

Son dakika: Türkiye, Futbol Federasyonu, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:
"FIFA Disiplin Komitesi tarafından;
Kamuoyuna duyurulur."
Akdeniz ekibine daha önce de 6 puan silme cezası verilmişti.
Bir kötü haber de Sivasspor'a geldi. FIFA’nın internet sitesinden yayınlanan kararlara göre, kırmızı-beyazlılara 3 dönem transfer yasağı verildi.
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