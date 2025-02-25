SON DAKİKA | FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası

Son dakika: Türkiye, Futbol Federasyonu, Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a FIFA Disiplin Komitesi tarafından 6 puan silme cezası verildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"FIFA Disiplin Komitesi tarafından;

Adana Demirspor Kulübü'ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur."

DAHA ÖNCE DE CEZA ALMIŞTI

Akdeniz ekibine daha önce de 6 puan silme cezası verilmişti.

SİVASSPOR'A TRANSFER YASAĞI

Bir kötü haber de Sivasspor'a geldi. FIFA’nın internet sitesinden yayınlanan kararlara göre, kırmızı-beyazlılara 3 dönem transfer yasağı verildi.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır