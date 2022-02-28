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  4. Son dakika: FIFA'dan Rusya'ya büyük darbe! Men ediliyorlar...

Son dakika: FIFA'dan Rusya'ya büyük darbe! Men ediliyorlar...

28.02.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA), Rusya Milli Takımı'nı ikinci bir bilgilendirmeye kadar uluslararası müsabakalardan men kararı alacağını duyurdu.

Son dakika: FIFA'dan Rusya'ya büyük darbe! Men ediliyorlar...

FIFA, Rusya Milli Takımı'nı uluslarası futbol organizasyonlarından men etmeye hazırlanıyor.

RUS KULÜPLERİ İÇİN DE KARAR KAPIDA

Reuters'e bilgi veren FIFA'nın üst düzey yetkilisi, kısa süre içerisinde FIFA'nın Rusya Milli Takımı'nı ihraç ettiğini duyuracak. Rusya Milli Takımı, bu karar sonrası 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turunda hükmen mağlup sayılacak

FIFA, ayrıca UEFA ile yakın görüşmelerini sürdürüyor. UEFA'nın da Rus kulüpleri için benzer bir karar almasını istiyor.

Rusya Milli Takımı, ilk milli maçını 24 Mart'ta Polonya ile oynayacaktı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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