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Son dakika: FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na artık 32 takım katılacak! Resmen açıklandı...

14.03.2023 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Dünya futbolunda değişim rüzgarı devam ediyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yeni sisteme geçileceği açıklandı. Buna göre 2025 yılında 32 takım Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek. İşte detaylar...

Son dakika: FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na artık 32 takım katılacak! Resmen açıklandı...

Son dakika haberleri: Dünya futbolu günden güne değişiyor! FIFA Dünya Kupası'nın 2026 yılında gerçekleştirilecek organizasyonunun 48 takımla yapılacağının açıklanmasının ardından bir karar daha alındı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 2025 yılından itibaren 32 takımın mücadele edeceği duyuruldu.

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Bugün yapılan açıklamaya göre 2021 ile 2024 yılları arasındaki Şampiyonlar Ligi şampiyonları, katsayı sıralamasına göre 8 Avrupa takımı, Asya kıtasından 4 takım, Afrika kıtasından 4 takım, Güney Amerika kıtasından 6 takım, Avustralya'dan 1 takım, Kuzey ve Orta Amerika'dan 4 takım ve ev sahibi ülkenin takımı katılacak.

DÜNYA KUPASI'NIN DA FORMATI DEĞİŞMİŞTİ

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2026 Dünya Kupası'nda 16'sı Avrupa'dan olmak üzere 48 takım yer alacak. Bu takımlar dörtlü gruplar halinde 12 grupta mücadele edecek.

Her grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi üçüncü olan sekiz takım son 32 takım arasına adını yazdıracak. 39 gün boyunca sürecek olan turnuvada 104 maç oynanacak.

Amerika kıtasında düzenlenecek olan Dünya Kupası Finali'nin 19 Temmuz 2026'da oynanması planlanıyor.

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