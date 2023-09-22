SON DAKİKA: Filenin Sultanları Brezilya'ya set vermedi! 5'te 5...

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefleyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile karşı karşıya geldi. Türkiye sahadan 3-0'lık skorla sahadan ayrıldı. Üst üste 20. kez kazanan Sultanlar, olimpiyat biletini almaya çok yaklaştı.

OLİMPİYAT BİLETİ İLK 2'YE

Filenin Sultanları, grubunu ilk 2 sırada tamamladığı takdirde Fransa'da yapılacak olan olimpiyat oyunlarına katılma hakkı kazanacak. Olimpiyat elemelerinde gruplarında ilk 2 sıraya giremeyen ülkelerin olimpiyat umutları bitmeyecek. Paris'te yapılacak olimpiyat şampiyonasına katılamayan ülkeler, elemelerin bitiminde 2024 Milletler Ligi'nde mücadele edecek. Milletler Ligi'nde oluşacak 2024 yılı sıralamasına göre ülkeler, olimpiyat için kota hakkı kazanacak.

2024 PARİS OLİMPİYAT ELEMELERİ TÜRKİYE PUAN DURUMU

1- TÜRKİYE / 15 PUAN (5 MAÇ)

3- Japonya / 12 Puan (4 maç)

2- Brezilya / 11 Puan (5 maç)

5- Belçika / 6 Puan (4 maç)

4- Porto Riko / 5 Puan (5 maç)

7- Arjantin / 4 Puan (5 maç)

6- Bulgaristan / 4 Puan (5 maç)

8- Peru / 0 Puan (5 maç)



