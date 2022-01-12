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  4. SON DAKİKA: Formula 2'de Türk rüzgarı! Cem Bölükbaşı resmen açıkladı

SON DAKİKA: Formula 2'de Türk rüzgarı! Cem Bölükbaşı resmen açıkladı

12.01.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Bölükbaşı, önümüzdeki sezon Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda Charouz takımı ile yarışacak.

SON DAKİKA: Formula 2'de Türk rüzgarı! Cem Bölükbaşı resmen açıkladı

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, gelecek sezon Formula 2'de mücadele edeceğini açıkladı.

"RESMİ OLARAK SÖYLEYEBİLİRİM"

"Bu sene, 2022 sezonunda FIA Formula 2 Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Resmi olarak söyleyebilirim.Charouz Racing System ile mücadele edeceğim"

FORMULA 2 NEDİR?

Formula 1 ile çoğu pistte beraber koşulan, 14 hafta boyunca Formula 1 yarışları öncesinde koşulan bir yarış türü. Sezonu 14 yarış sürüyor. Burada başarılı olan ve Formula 1 takımlarının dikkatini çeken pilotlar, ileride Formula 1 aracında koltuk bulabiliyorlar.

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Cem Bölükbaşı
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