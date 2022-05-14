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  4. Son dakika: Frank Lampard, Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi - Samuel'i istiyor!

Son dakika: Frank Lampard, Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi - Samuel'i istiyor!

14.05.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de sezon başında göreve getirilen teknik direktör Vitor Pereira, 3-4-3 sistemini takıma aşılamaya çalışmış ve birkaç oyuncuyu farklı mevkilerde denemişti. Bu isimlerden biri olan Bright Osayi - Samuel, gösterdiği performansla taraftarın beğenisini toplamıştı. Özellikle son haftalarda sağ bek mevkiinde oynayan Samuel için İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Everton devreye girdi.

Son dakika: Frank Lampard, Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi - Samuel'i istiyor!
Bright Osayi-Samuel

Bright Osayi-Samuel

İNG İngiltere
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın yerine İsmail Kartal getirilmiş ve birçok futbolcunun performansında artış yaşanmıştı. Bu futbolcular arasında yer alan isimlerden biri ise Bright Osayi - Samuel'di...

FRANK LAMPARD PEŞİNDE

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İngiltere Premir Lig takımlarından Everton'ın teknik direktörü Frank Lampard’ın yeni sezon için Bright Osayi - Samuel’in peşinde olduğu öğrenildi.

LİGDE KALMA SAVAŞI VERİYOR

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İngiliz ekibi, Premier Lig'de kalma savaşı veriyor. Mavi - beyazlılar, bitime 2 hafta kala bir maç eksiğiyle ateş hattının 2 puan üzerinde yer alıyor.

KALIRSA TEKLİF YAPACAK

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Everton'ın ligde kalmayı başarması halinde Samuel için teklif yapacağı belirtildi.

İLK HEDEF OSAYI

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Sağ bekte görev yapan ve takımın kaptanı olan Coleman’ın (33) yaşlanması nedeniyle buraya takviye yapmayı planlayan Everton’ın bir süredir takip ettiği 24 yaşındaki oyuncuyu ilk hedef olarak belirlediği öne sürüldü.

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