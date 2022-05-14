Son dakika: Frank Lampard, Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi - Samuel'i istiyor!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın yerine İsmail Kartal getirilmiş ve birçok futbolcunun performansında artış yaşanmıştı. Bu futbolcular arasında yer alan isimlerden biri ise Bright Osayi - Samuel'di...
İngiltere Premir Lig takımlarından Everton'ın teknik direktörü Frank Lampard’ın yeni sezon için Bright Osayi - Samuel’in peşinde olduğu öğrenildi.
İngiliz ekibi, Premier Lig'de kalma savaşı veriyor. Mavi - beyazlılar, bitime 2 hafta kala bir maç eksiğiyle ateş hattının 2 puan üzerinde yer alıyor.
Everton'ın ligde kalmayı başarması halinde Samuel için teklif yapacağı belirtildi.
Sağ bekte görev yapan ve takımın kaptanı olan Coleman’ın (33) yaşlanması nedeniyle buraya takviye yapmayı planlayan Everton’ın bir süredir takip ettiği 24 yaşındaki oyuncuyu ilk hedef olarak belirlediği öne sürüldü.
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