Son dakika: Frank Lampard, Fenerbahçe'nin yıldızı Osayi - Samuel'i istiyor!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın yerine İsmail Kartal getirilmiş ve birçok futbolcunun performansında artış yaşanmıştı. Bu futbolcular arasında yer alan isimlerden biri ise Bright Osayi - Samuel'di...

FRANK LAMPARD PEŞİNDE

İngiltere Premir Lig takımlarından Everton'ın teknik direktörü Frank Lampard’ın yeni sezon için Bright Osayi - Samuel’in peşinde olduğu öğrenildi.

LİGDE KALMA SAVAŞI VERİYOR

İngiliz ekibi, Premier Lig'de kalma savaşı veriyor. Mavi - beyazlılar, bitime 2 hafta kala bir maç eksiğiyle ateş hattının 2 puan üzerinde yer alıyor.

KALIRSA TEKLİF YAPACAK

Everton'ın ligde kalmayı başarması halinde Samuel için teklif yapacağı belirtildi.

İLK HEDEF OSAYI

Sağ bekte görev yapan ve takımın kaptanı olan Coleman’ın (33) yaşlanması nedeniyle buraya takviye yapmayı planlayan Everton’ın bir süredir takip ettiği 24 yaşındaki oyuncuyu ilk hedef olarak belirlediği öne sürüldü.

