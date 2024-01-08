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  4. SON DAKİKA: Futbol dünyası yasta! Kupalarla dolu bir kariyer... Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer 78 yaşında hayata gözlerini yumdu!

SON DAKİKA: Futbol dünyası yasta! Kupalarla dolu bir kariyer... Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer 78 yaşında hayata gözlerini yumdu!

08.01.2024 19:32 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Bayern Münih ve Alman Milli Takımı'nda da forma giyen, kariyerinde birçok başarıya imza atmış olan Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer 78 yaşında hayatını kaybetti. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Futbol dünyası yasta! Kupalarla dolu bir kariyer... Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer 78 yaşında hayata gözlerini yumdu!

Daha önce Alman devi Bayern Münih'te ve Alman Milli Takımı'nda forma giyen futbol dünyasının efsane isimlerinden olan Franz Beckenbauer 78 yaşında hayatını kaybetti.

KUPALARLA DOLU KARİYER

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Bayern Münih'te bir dönem başkanlığını yapan ve onursal başkan olan Franz Beckenbauer, kariyerinde 2 kez Ballon D'Or, 1 kez Dünya Kupası, 1 kez Avrupa Şampiyonluğu ve 3 kez de Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı.

"UYKUSUNDA HUZUR İÇİNDE VEFAT ETTİ"

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Alman efsanenin ailesi yaptığı açıklamada "Eşim ve babamız Franz Beckenbauer'in dün Pazar günü ailesiyle birlikte uykusunda huzur içinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Sessizce yas tutmanızı ve herhangi bir soru sormaktan kaçınmanızı rica ediyoruz."

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