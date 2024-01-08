SON DAKİKA: Futbol dünyası yasta! Kupalarla dolu bir kariyer... Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer 78 yaşında hayata gözlerini yumdu!

Daha önce Alman devi Bayern Münih'te ve Alman Milli Takımı'nda forma giyen futbol dünyasının efsane isimlerinden olan Franz Beckenbauer 78 yaşında hayatını kaybetti.

KUPALARLA DOLU KARİYER

Bayern Münih'te bir dönem başkanlığını yapan ve onursal başkan olan Franz Beckenbauer, kariyerinde 2 kez Ballon D'Or, 1 kez Dünya Kupası, 1 kez Avrupa Şampiyonluğu ve 3 kez de Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı.

"UYKUSUNDA HUZUR İÇİNDE VEFAT ETTİ"

Alman efsanenin ailesi yaptığı açıklamada "Eşim ve babamız Franz Beckenbauer'in dün Pazar günü ailesiyle birlikte uykusunda huzur içinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Sessizce yas tutmanızı ve herhangi bir soru sormaktan kaçınmanızı rica ediyoruz."





