SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: Futbolu bırakacağı iddia edilmişti! Eden Hazard, Süper Lig'e imzayı atıyor...

Son dakika: Futbolu bırakacağı iddia edilmişti! Eden Hazard, Süper Lig'e imzayı atıyor...

28.08.2023 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig'de Chelsea formasıyla fırtınalar estiren ve 115 milyon euro bonservis bedeliyle La Liga devi Real Madrid'e transfer olan Eden Hazard, burada gösterdiği etkisiz performansla büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Yaşadığı sakatlıklardan istediği gibi dönemeyen Belçikalı yıldız, bu yaz kulüpten ayrılmıştı. Futbolu bırakma noktasına geldiği iddia edilen Hazard için flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: 2012-2019 yılları arasında forma giydiği Chelsea'de ortaya koyduğu performansla dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Eden Hazard'ın kariyeri, beklediği gibi devam etmemişti. Chelsea'den 115 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan yıldız isim, kendisinden istenen performansı sergileyememişti...

Sakatlıklar, fazla kiloları ve form tutamaması nedeniyle sık sık eleştirilen Eden Hazard, İspanyol devinde geçirdiği 4 yılın ardından bu yaz kulüpten ayrılmıştı.

Futbolu bırakmayı düşündüğü iddia edilen Belçikalı futbolcu için flaş bir haber gündeme geldi.

Foot Mercato'nun haberine göre Eden Hazard'ın menajerlerinden biri, kısa süre önce Türkiye'den büyük bir kulüple görüştü.

Haberde menajerin Türkiye seçeneğinin Hazard'ın kariyerindeki en büyük meydan okumalardan biri olacağını düşünerek bu hamleyi yaptığı kaydedildi.

Öte yandan Fransa ve Brezilya'dan da kulüplerle temasa geçen Hazard cephesinin görüşmelerden olumsuz sonuçla ayrıldığı da belirtildi.

Real Madrid kariyerinde 76 resmi maça çıkabilen 32 yaşındaki futbolcu, 7 gol - 12 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yunus Akgün sonrası ayrılık! 5 talip birden...Yunus Akgün sonrası ayrılık! 5 talip birden...
Arda Turan, takipçisine öyle bir yanıt verdi ki...Arda Turan, takipçisine öyle bir yanıt verdi ki...
Arap taraftarlardan Jesus tepkisi: Takımdan kovun!Arap taraftarlardan Jesus tepkisi: Takımdan kovun!
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Chelsea Eden Hazard real madrid dakika haberleri yaşında ak erden n dakika haberleri 15 milyon euro

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Alışveriş listenizi yarı fiyatına tamamlayın! Modadan elektroniğe ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Kafasına tuvalet pompasını koydu! İşler kontrolden çıkınca...

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 415 TL indirim

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikte 415 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.