Son dakika: Futbolu bırakacağı iddia edilmişti! Eden Hazard, Süper Lig'e imzayı atıyor...

Son dakika haberleri: 2012-2019 yılları arasında forma giydiği Chelsea'de ortaya koyduğu performansla dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Eden Hazard'ın kariyeri, beklediği gibi devam etmemişti. Chelsea'den 115 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan yıldız isim, kendisinden istenen performansı sergileyememişti...

Sakatlıklar, fazla kiloları ve form tutamaması nedeniyle sık sık eleştirilen Eden Hazard, İspanyol devinde geçirdiği 4 yılın ardından bu yaz kulüpten ayrılmıştı.

Futbolu bırakmayı düşündüğü iddia edilen Belçikalı futbolcu için flaş bir haber gündeme geldi.

Foot Mercato'nun haberine göre Eden Hazard'ın menajerlerinden biri, kısa süre önce Türkiye'den büyük bir kulüple görüştü.

Haberde menajerin Türkiye seçeneğinin Hazard'ın kariyerindeki en büyük meydan okumalardan biri olacağını düşünerek bu hamleyi yaptığı kaydedildi.

Öte yandan Fransa ve Brezilya'dan da kulüplerle temasa geçen Hazard cephesinin görüşmelerden olumsuz sonuçla ayrıldığı da belirtildi.

Real Madrid kariyerinde 76 resmi maça çıkabilen 32 yaşındaki futbolcu, 7 gol - 12 asistlik bir performans sergiledi.

