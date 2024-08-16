SON DAKİKA: Galatasaray 2'de 2 yaptı! Sarı-Kırmızılılar Konya engelini de kayıpsız geçti

Yeni sezona Hatayspor galibiyeti ile başlayan Galatasaray, 2. haftanın açılış karşılaşmasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Direnç Tonusluoğlu yönetirken yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir üstlendi.

Yüksek bir tempoda geçen mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Galatasaray olurken Sarı-Kırmızılılar bu sonuçla lige 2'de 2 yaparak 6 puanla başlamış oldu.

ICARDI'NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Sarı-Kırmızılılar'ın golleri Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz gelirken, Icardi'nin 76. dakikada kaydettiği gol yapılan VAR kontrolü sonrası gol öncesinde faul gerekçesiyle iptal edildi.

GABRİEL SARA İLK KEZ 11’DE

Galatasaray’ın Norwich City’den kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara da bu maçta ilk kez 11’de oynama şansı bulurken 66. dakikada yerini Kerem Demirbay'a bıraktı.

DAVİNSON VE ZAHA KADROYA ALINMADI

Galatasaray, Konyaspor deplasmanına 2 eksikle geldi. Sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan ve tedavisi süren Davinson Sanchez ile transfer görüşmelerini sürdürmek için izinli olan Wilfried Zaha kafileyle beraber Konya’ya getirilmedi.