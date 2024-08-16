SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. SON DAKİKA: Galatasaray 2'de 2 yaptı! Sarı-Kırmızılılar Konya engelini de kayıpsız geçti

SON DAKİKA: Galatasaray 2'de 2 yaptı! Sarı-Kırmızılılar Konya engelini de kayıpsız geçti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.08.2024 23:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de 2. haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sarı-Kırmızılılar'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken Cimbom lige 2'de 2 yaparak başlamış oldu. İşte detaylar...

Yeni sezona Hatayspor galibiyeti ile başlayan Galatasaray, 2. haftanın açılış karşılaşmasında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Direnç Tonusluoğlu yönetirken yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir üstlendi.

Yüksek bir tempoda geçen mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Galatasaray olurken Sarı-Kırmızılılar bu sonuçla lige 2'de 2 yaparak 6 puanla başlamış oldu.

ICARDI'NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

cbf1ea14-5612-4a2b-8979-f5d4ad477441

Sarı-Kırmızılılar'ın golleri Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz gelirken, Icardi'nin 76. dakikada kaydettiği gol yapılan VAR kontrolü sonrası gol öncesinde faul gerekçesiyle iptal edildi.

Hocasını da geçti! Listede artık Buruk yerine Kerem var Hocasını da geçti! Listede artık Buruk yerine Kerem var

GABRİEL SARA İLK KEZ 11’DE

4fd2f4e1-55b7-4d34-b0f5-965584219615

Galatasaray’ın Norwich City’den kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara da bu maçta ilk kez 11’de oynama şansı bulurken 66. dakikada yerini Kerem Demirbay'a bıraktı.

DAVİNSON VE ZAHA KADROYA ALINMADI

0c09b10d-c95a-4cc3-806e-200ccde1f6e8

Galatasaray, Konyaspor deplasmanına 2 eksikle geldi. Sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan ve tedavisi süren Davinson Sanchez ile transfer görüşmelerini sürdürmek için izinli olan Wilfried Zaha kafileyle beraber Konya’ya getirilmedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Konyaspor son dakika galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Eskişehir'den sonra Yozgat'ta da bıçaklı dehşet! 14 yaşındaki çocuk öldü, yaralılar var

Eskişehir'den sonra Yozgat'ta da bıçaklı dehşet! 14 yaşındaki çocuk öldü, yaralılar var

Uzman isimden Bingöl ile ilgili korkutan uyarı: Büyük yıkıma neden olabilir

Uzman isimden Bingöl ile ilgili korkutan uyarı: Büyük yıkıma neden olabilir

Galatasaray lige 2'de 2 ile başladı!

Galatasaray lige 2'de 2 ile başladı!

O ismi görenler bir daha baktı! G.Saray Devler Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

O ismi görenler bir daha baktı! G.Saray Devler Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Hocasını da geçti! Listede artık Buruk yerine Kerem var

Hocasını da geçti! Listede artık Buruk yerine Kerem var

Herkes 'ayrıldı' diyordu! Fenerbahçe resmen açıkladı

Herkes 'ayrıldı' diyordu! Fenerbahçe resmen açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.