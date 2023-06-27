Son dakika: Galatasaray, 4 yıllık anlaşmaya varmıştı! Leandro Paredes'in bonservisi belli oldu...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'i şampiyonlukla bitiren ve yeni sezonda da hedefini hem zirve hem de Avrupa'da başarı olarak belirleyen Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Mauro Icardi'nin tapusunu almak için uğraşlarını sürdüren sarı - kırmızılılar, Paris Saint-Germain'den başka bir yıldız için sıcak bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha takviyesine öncelik verilmişti.

Sarı - kırmızılıların listesinde bulunan Leandro Paredes için ise bir süredir görüşmeler devam ediyordu.

GALATASARAY ANLAŞMAYA VARDI

Corriere dello Sport'un haberine göre Galatasaray, sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren ve Paris Saint-Germain'e geri dönen Leandro Paredes ile anlaşmaya vardı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı - kırmızılıların Arjantinli futbolcuyla 4 yıllık sözleşme konusunda söz kestiği ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı kaydedildi.

BONSERVİSİ İSE...

Öte yandan Milliyet'in haberinde ise Galatasaray'ın Paredes için 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Bu sezon Juventus'ta 35 resmi maça çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.



