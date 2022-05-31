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Son dakika: Galatasaray'a bedavaya dünya yıldızı geliyor! Corentin Tolisso heyecanı...

31.05.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu 13. sırada bitirerek taraftarlarının beklentisinin çok altında kalan Galatasaray'da camia, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimini bekliyor. Sarı - kırmızılı kulüpte adaylar Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, Bayern Münih ile sözleşmesini noktalayan Fransız yıldız Corentin Tolisso'nun menajeri ile temasa geçti.

Son dakika: Galatasaray'a bedavaya dünya yıldızı geliyor! Corentin Tolisso heyecanı...
Corentin Tolisso

Corentin Tolisso

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Süper Lig tarihinde en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da 11 Haziran'da seçim heyecanı yaşanacak. Sarı-kırmızılı camia, başkanlık seçimine odaklanırken transferde de hareketli saatler yaşanıyor... Galatasaray, daha önce Real Madrid'den ayrılan Isco'yu gündemine almıştı. Aslan için sürpriz bir transfer iddiası daha ortaya atıldı...

TOLISSO HAREKATI

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Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun Fransız yıldız Corentin Tolisso için harekete geçtiği ifade edildi. Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan Fransız yıldızın menajerinin iki başkan adayına da transfer şartlarını sunduğu belirtildi.

15 milyon Euro değeri olan Tolisso, 2017 yılından beri Bayern Münih'te forma giyiyor.

YENİ SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEDİ

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Bayern Münih'in yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen tecrübeli oyuncunun kararını kısa süre içinde açıklayacağı ifade edildi. Tolisso bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Fransız orta sahanın durumunu UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Liverpool dahil Avrupa'nın önde gelen takımları da takip ediyor.

Galatasaray'ın 11 Haziran'daki seçimi geride bıraktıktan sonra yıldız oyuncu için girişimlerini hızlandıracağı belirtildi.

"YENİ BİR SAYFA"

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Bayern Münih'ten ayrılan Fransız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni bir sayfa açıldı. Sportif ve kişisel olarak bana 5 yılda birçok şey katan herkese çok teşekkür ediyorum. Bayern Münih'e gelecek yıllar için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

41.5 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Alman devi, yıldız orta sahayı kadrosuna katmak için Lyon'a 2017 yılında tam 41.5 milyon Euro bonservis ödemişti.

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