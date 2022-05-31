Son dakika: Galatasaray'a bedavaya dünya yıldızı geliyor! Corentin Tolisso heyecanı...

Süper Lig tarihinde en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da 11 Haziran'da seçim heyecanı yaşanacak. Sarı-kırmızılı camia, başkanlık seçimine odaklanırken transferde de hareketli saatler yaşanıyor... Galatasaray, daha önce Real Madrid'den ayrılan Isco'yu gündemine almıştı. Aslan için sürpriz bir transfer iddiası daha ortaya atıldı...

TOLISSO HAREKATI

Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun Fransız yıldız Corentin Tolisso için harekete geçtiği ifade edildi. Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan Fransız yıldızın menajerinin iki başkan adayına da transfer şartlarını sunduğu belirtildi.

15 milyon Euro değeri olan Tolisso, 2017 yılından beri Bayern Münih'te forma giyiyor.

YENİ SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEDİ

Bayern Münih'in yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen tecrübeli oyuncunun kararını kısa süre içinde açıklayacağı ifade edildi. Tolisso bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Fransız orta sahanın durumunu UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Liverpool dahil Avrupa'nın önde gelen takımları da takip ediyor.

Galatasaray'ın 11 Haziran'daki seçimi geride bıraktıktan sonra yıldız oyuncu için girişimlerini hızlandıracağı belirtildi.

"YENİ BİR SAYFA"

Bayern Münih'ten ayrılan Fransız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni bir sayfa açıldı. Sportif ve kişisel olarak bana 5 yılda birçok şey katan herkese çok teşekkür ediyorum. Bayern Münih'e gelecek yıllar için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

41.5 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Alman devi, yıldız orta sahayı kadrosuna katmak için Lyon'a 2017 yılında tam 41.5 milyon Euro bonservis ödemişti.

