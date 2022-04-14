SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'a Dinamo Kiev maçında büyük tepki var! 4 ay sonra...

Son dakika: Galatasaray'a Dinamo Kiev maçında büyük tepki var! 4 ay sonra...

14.04.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Dinamo Kiev, Ukrayna'daki Rus işgalinden zarar gören çocuklara yardım amacıyla, "Barış için maç" sloganıyla karşı karşıya geldi. Ukrayna Ligi'nde 2. sırada bulunan ve ligin devre arası için Antalya'ya gelen Dinamo Kiev, Ukrayna'da çıkan savaş sonrası ülkeye dönemedi. Hazırlık kampına Antalya'da devam eden Kiev ekibi, dostluk maçları yapıyor. Tam 4 aydır ligde maç yapmayan Dinamo Kiev'den Galatasaray'ın ilk yarıda 2 gol yemesi sosyal medyada gündem oldu.

Son dakika: Galatasaray'a Dinamo Kiev maçında büyük tepki var! 4 ay sonra...

Son dakika haberleri... Galatasaray ve Dinamo Kiev, çok anlamlı bir mesaj için sahaya indi. "Barış için maç" sloganıyla tura çıkan Dinamo Kiev, dün İstanbul'a geldi ve bugün saat 17.00'de Nef Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşdı.

ANTALYA'YA KAMPA GELMİŞLERDİ

FQUA2pUVEBg00aI

Ukrayna Ligi'nde Shakhtar Donetsk'in arkasında 2. sırada bulunan Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, ligin devre arası kampını yapmak için Antalya'ya gelmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası ülkesine dönemeyen Kiev ekibi hazırlıklarına Türkiye'de devam etti.

İLK YARIDA 2 GOL YEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

FQUAi9-VUAUKF1_

Tam 4 aydır lig maçı oynamayan Dinamo Kiev karşısında ilk yarıda silik bir oyun ortaya koyan Galatasaray'a sosyal medyada tepki vardı. 45 dakikada Kiev'den 2 gol yiyerek 2-0 geriye düşen sarı-kırmızılılarda moral bozukluğu gözlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray ilk transferini yaptı! İstanbul'a geliyor...Galatasaray ilk transferini yaptı! İstanbul'a geliyor...
Galatasaray'da 'gençlik aşısı' tutmadı! İflas...Galatasaray'da 'gençlik aşısı' tutmadı! İflas...
4 yıl men edildi ve futbolu bıraktı!4 yıl men edildi ve futbolu bıraktı!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

200 yıllık genelevin yıkımı sırasında ortaya çıktı!

'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı ortamı gerdi!

'Langıdı lan lan samsak döveci' şarkısı ortamı gerdi!

Francisco Montero trafik kazası geçirdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı...

Francisco Montero trafik kazası geçirdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı...

Türk futbolunda 'darbe' tehlikesi! Ses kayıtları çıktı

Türk futbolunda 'darbe' tehlikesi! Ses kayıtları çıktı

Mert Hakan Yandaş'a tepki bitmiyor! ''Utanıyorum''

Mert Hakan Yandaş'a tepki bitmiyor! ''Utanıyorum''

Emre Belözoğlu'nun aklı fikri Galatasaray'da! Görüşme yapıldı...

Emre Belözoğlu'nun aklı fikri Galatasaray'da! Görüşme yapıldı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Parmak ısırtan lezzetler! Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü

Parmak ısırtan lezzetler! Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.