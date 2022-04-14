Son dakika: Galatasaray'a Dinamo Kiev maçında büyük tepki var! 4 ay sonra...

Son dakika haberleri... Galatasaray ve Dinamo Kiev, çok anlamlı bir mesaj için sahaya indi. "Barış için maç" sloganıyla tura çıkan Dinamo Kiev, dün İstanbul'a geldi ve bugün saat 17.00'de Nef Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşdı.

ANTALYA'YA KAMPA GELMİŞLERDİ

Ukrayna Ligi'nde Shakhtar Donetsk'in arkasında 2. sırada bulunan Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, ligin devre arası kampını yapmak için Antalya'ya gelmişti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası ülkesine dönemeyen Kiev ekibi hazırlıklarına Türkiye'de devam etti.

İLK YARIDA 2 GOL YEMESİ TEPKİ ÇEKTİ

Tam 4 aydır lig maçı oynamayan Dinamo Kiev karşısında ilk yarıda silik bir oyun ortaya koyan Galatasaray'a sosyal medyada tepki vardı. 45 dakikada Kiev'den 2 gol yiyerek 2-0 geriye düşen sarı-kırmızılılarda moral bozukluğu gözlendi.

