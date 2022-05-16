Son dakika: Galatasaray - Adana Demirspor maçında ilginç an! Balotelli oyundan çıkacaktı, golü attı... O anlar!

Son dakika haberleri: Adana Demirspor'un Galatasaray'a konuk olduğu müsabaka, büyük bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, konuk ekip Adana Demirspor'un attığı ikinci goldeki detay dikkat çekti.

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Karşılaşma; Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle devam ederken Adana Demirspor, 67. dakikada bir frikik kazandı.

FRİKİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK YAPILACAKTI

Tam o anda Mavi Şimşekler'in teknik direktörü Vincenzo Montella, 3 değişiklik yapmak için hazırlanıyordu.

MONTELLA BEKLETTİ

Djokovic, Assombalonga ve Rassoul, değişiklik için kenarda beklerken Mario Balotelli'yi oyundan alacak olan Vincenzo Montella, değişikliği bekletti.

BALOTELLI GOLÜ ATTI, OYUNDA KALDI

Bu karar sonrasında hakem Sarper Barış Saka, frikiğin kullanılmasını istedi. Topun başına geçen Mario Balotelli, çok şık bir vuruşla ağları sarstı ve durumu 3-2'ye getirdi.

Montella, Balotelli'nin bu golü sonrasında değişiklik kararını değiştirerek Gökhan İnler, Younes Belhanda ve Alper Uludağ'ı oyundan aldı.

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Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

