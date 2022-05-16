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  4. Son dakika: Galatasaray - Adana Demirspor maçında ilginç an! Balotelli oyundan çıkacaktı, golü attı... O anlar!

Son dakika: Galatasaray - Adana Demirspor maçında ilginç an! Balotelli oyundan çıkacaktı, golü attı... O anlar!

16.05.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olan Adana Demirspor'da ilginç bir olay yaşandı. Karşılaşma, 3-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle devam ederken, Adana Demirspor bir frikik kazandı. Frikikte topun başına Mario Balotelli geçti. Teknik direktör Vincenzo Montella, Balotelli'nin Assombalonga'yı oyuna sokmak için hazırlamışken değişikliği iptal etti ve İtalyan golcü kullandığı frikikte ağları sarsarak farkı 1'e indirdi.

Son dakika: Galatasaray - Adana Demirspor maçında ilginç an! Balotelli oyundan çıkacaktı, golü attı... O anlar!
Mario Balotelli

Mario Balotelli

İTA İtalya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Son dakika haberleri: Adana Demirspor'un Galatasaray'a konuk olduğu müsabaka, büyük bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, konuk ekip Adana Demirspor'un attığı ikinci goldeki detay dikkat çekti.

MYNET - DETAY HABER

Karşılaşma; Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle devam ederken Adana Demirspor, 67. dakikada bir frikik kazandı.

FRİKİK ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK YAPILACAKTI

Tam o anda Mavi Şimşekler'in teknik direktörü Vincenzo Montella, 3 değişiklik yapmak için hazırlanıyordu.

MONTELLA BEKLETTİ

Djokovic, Assombalonga ve Rassoul, değişiklik için kenarda beklerken Mario Balotelli'yi oyundan alacak olan Vincenzo Montella, değişikliği bekletti.

BALOTELLI GOLÜ ATTI, OYUNDA KALDI

Bu karar sonrasında hakem Sarper Barış Saka, frikiğin kullanılmasını istedi. Topun başına geçen Mario Balotelli, çok şık bir vuruşla ağları sarstı ve durumu 3-2'ye getirdi.

Montella, Balotelli'nin bu golü sonrasında değişiklik kararını değiştirerek Gökhan İnler, Younes Belhanda ve Alper Uludağ'ı oyundan aldı.

İŞTE GOL ANI

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Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

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