Son dakika: Galatasaray, Antalya'da son dakikada güldü! Bafetimbi Gomis düğümü çözdü...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 1. hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray'ı konuk etti. 90 dakikası nefes kesen ve her iki takımın da birçok pozisyona girdiği mücadelede kazanan taraf Galatasaray oldu.

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golü 90. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti.

Antalyaspor'da Luiz Adriano karşılaşmanın 45+4. dakikasında kullandığı penaltıda Fernando Muslera'ya takıldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, sezonu 3 puanla açmış oldu. Antalyaspor ise puansız bir başlangıç yaptı.

Galatasaray, gelecek hafta Bitexen Giresunspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise Ümraniyespor deplasmanına gidecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU DİREĞE TAKILDI

Galatasaray'da maçın 38. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına Sergio Oliveira geçti. Portekizli futbolcunun vuruşu savunmadan geri döndü ve top, Kerem Aktürkoğlu'nun önüne düştü. Milli futbolcunun sol ayağıyla ceza sahası dışından yaptığı vuruş, direkten oyun alanına geri döndü.

FERNANDO MUSLERA DAMGASI

Mücadelenin 40. dakikasında gelişen Antalyaspor kontraatağında topla buluşan Haji Wright, rakibini ekarte etti ve Muslera ile karşı karşıya kaldı. Uruguaylı kaleci, kendisini geçmek isteyen rakibinin ayağından topu söktü aldı ve gole izin vermeden takımını atağa kaldırdı. Bu pozisyondan 7 dakika sonra Antalyaspor'da yine Haji Wright topla ceza sahasına girdi ve Uruguaylı kalecinin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi ve Muslera'yı sarı kartla cezalandırdı. Penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Luiz Adriano'nun vuruşunda köşeyi doğru tahmin eden Fernando Muslera, atışı kurtardı ve yine kalesinde geçit vermedi.

YENİ TRANSFERLERDEN 3'Ü İLK 11'DE

Galatasaray'da yeni transferlerden üçü ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, bu sezon sarı-kırmızılı takıma katılan Abdulkerim Bardakcı, Sergio Oliveria ve Haris Seferovic’e Akdeniz ekibi karşısında görev verdi.

Kiralıktan dönen Yunus Akgün ve Emre Akbaba da ilk 11'de yer aldı.

ANTALYASPOR'DA ÖMER TOPRAK VE SONER AYDOĞDU SAHNE ALDI

Antalyaspor'da ise yeni transferlerden Ömer Toprak ve Soner Aydoğdu ilk 11'de forma giydi.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Sezonun açılış maçına Antalyasporlu taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Tribünlerin hemen hemen tamamının dolu olduğu karşılaşmada yoğunluk yaşanmaması için stat kapıları 18.45'te açıldı. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kalmasına rağmen stat dışındaki yoğunluk dikkati çekti.

Antalyasporlu taraftarlar, özellikle futbol sorumlusu Nuri Şahin'e büyük ilgi gösterdi.

Galatasaraylı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar tek tek futbolcuları tribüne çağırarak alkışladı.

KUNTZ DA MAÇI İZLEDİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.



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