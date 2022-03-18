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Son dakika: Galatasaray - Barcelona maçında yıldız futbolcu, hakemi tehdit etti!

18.03.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona'yı ağırladı. Sarı - kırmızılılar, mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve turnuvaya veda etti. Kritik karşılaşmaya Barcelona'nın iki kaptanı Gerard Pique ve Jordi Alba'nın tribünleri kışkırtmaya yönelik hareketleri damga vurdu. İspanyol basınında maçın son dakikalarında yaşananlara dair flaş bir iddia gündeme geldi.

Son dakika: Galatasaray - Barcelona maçında yıldız futbolcu, hakemi tehdit etti!
Gerard Pique

Gerard Pique

İSP İspanya
Yaş: 35 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Barcelona
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Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile eşleşmişti. Sarı - kırmızılılar, turun ilk ayağında Nou Camp'ta başarılı bir oyun sergilemiş ve rakibiyle 0-0 berabere kalmıştı. Rövanşta rakibini Nef Stadyumu'nda ağırlayan Galatasaray, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Karşılaşmaya Barcelonalı futbolcular Pique ve Jordi Alba'nın yaptıkları damga vurdu. İspanyol basını da olayın detaylarını anlattı ve flaş bir iddia ortaya attı.

PIQUE'DEN TRİBÜNLERE KIŞKIRTMA

Kritik maçta dakikalar 82'yi gösterdiğinde Xavi Hernandez oyuna iki müdahalede bulundu. Aubameyang ve Pique kenara gelirken, Pique zaman geçirmeye yönelik hareketelerde bulundu. Uzak taraftan dışarı çıkan İspanyol stoper, yeniden içeri girip kale arkasına doğru yönelince tribünlerden büyük tepki geldi.

ALBA, TACI KULLANAMADI

Barcelona'da Alba sol kanattan kazanılan taç atışını uzun süre kullanmayınca hem saha içinden hem de tribünlerden büyük tepki geldi. Dakikalar 86'yı gösterdiğinde oyun bu nedenle durakladı.

TRİBÜNDEN MADDELER

Barcelona'da Jordi Alba bir kez daha taç çizgisine gitti. Tecrübeli sol bek zaman geçirmeye yönelik hareketlerde bulununca tribünlerden çeşitli maddeler atılmaya başladı. Hakem bu nedenle oyunu durdurup, dördüncü hakemden anons yapılmasını istedi.

TOPU TRİBÜNLERE FIRLATTI

Jordi Alba kendisine atılan maddeler sonrasında elinde bulunan meşin yuvarlağı sert biçimde tribünlere gönderdi. Müsabakanın hakemi tecrübeli futbolcuya sarı kart gösterdi. İspanyol futbolcu bu arada arkadaşlarıyla birlikte soyunma odasına doğru hareketlendi.

HAKEMLE KONUŞTU, GERİ DÖNDÜ

Saha alanında iki takım arasında tansiyon yükselirken, Jordi Alba maçın hakemi Daniele Orsato ile konuştu. Tecrübeli futbolcu daha sonra taç atışını kullanmak için geri döndü. Karşılaşma 4 dakika sonra yeniden hareketlendi.

"HAKEMİ TEHDİT ETTİ"

İspanyol basınından Sport'un haberine göre; Jordi Alba, Daniele Orsato'ya bacağına isabet eden bir madde sonrası tehditte bulundu. İspanyol futbolcunun, tecrübeli hakeme "Oynamam, oynamam" diyerek sahayı terk etmek istediği aktarıldı. Tecrübeli oyuncunun, Daniele Orsato'ya "Sahaya bir şey daha atılırsa maçı terk ederiz" dediği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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