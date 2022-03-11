Son dakika: Galatasaray, Barcelona'yı dize getirdi! İstanbul'da işi bitirelim...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 heyecanı yaşadı. Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın önünde E Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Sarı Kırmızılılar, dünya devi Barcelona ile kozlarını paylaştı. Süper Lig'de hayal kırıklığıyla dolu bir sezon geçiren Aslan, Camp Nou'da yıldızlar topluluğu Barça karşısında avantajlı bir skor alıp taraftarının yüzünü güldürmek istiyordu. Dünya devini adeta dize getiren sarı-kırmızılılar, zorlu rakibiyle 0-0 berabere kalarak turu İstanbul'a taşıdı.

DEPAY NET KAÇIRDI! DERİN BİR NEFES ALDIK

26'ncı dakikada Depay ceza yayının hemen gerisinden serbest vuruşu kullandı, kaleye çok sert ve isabetli giden topu Barcelona'dan kiralanan İnaki Pena tam köşeden çıkardı.

ADAMA TRAORE BİR SAĞDA, BİR SOLDA...

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Adama Traore Galatasaray savunmasını çok yıprattı. Bir sağdan, bir soldan bindiren yıldız isim müthiş bir maç ortaya çıkarttı.

AH KEREM AH! MÜTHİŞ KAÇTI...

36'ncı dakikada Kerem sol kanattan hızlı çıktı, Dest'ten sıyrıldı, ardından topu sağına çekip bir başka Barcelonalı'yı ekarte edip vurdu, son anda Garcia'ya çarpan top az farkla üstten kornere çıktı.

YABANCI DEĞİL BARCELONA!

Hem Galatasaray hem de Barcelona’da forma giymiş 6 futbolcu bulunuyor. Bugüne kadar iki takımda da Gheorghe Popescu, Gheorghe Hagi, Frank de Boer, Giovani dos Santos, Arda Turan ve son olarak kaleci Inaki Pena oynadı. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent de Sarı-Kırmızılılar'ın başındaki ilk Avrupa kupası maçına, eski takımı Barcelona karşısında çıkacak. Torrent, Barça’da daha önce teknik direktör Pep Guardiola’nın yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı. Ayrıca Galatasaray'da Torrent'in ekibine dahil olan kaleci antrenörü Segarra'nın da yaklaşık 20 yıllık bir Barcelona tecrübesi bulunuyor.

ARDA TURAN İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI

Devre arasında Barcelona’dan kiralık olarak Galatasaray’a transfer olan kaleci Inaki Pena da ilk kez Barça’ya karşı rakip olacak. 23 yaşındaki file bekçisinin, önümüzdeki sezon Barcelona'da Ter Stegen'in yedeği olması bekleniyor. Ancak Galatasaray, genç eldiveni bir kez daha kiralamanın yolunu arıyor. Diğer taraftan daha önce Barcelona forması giymiş olmasına rağmen İspanya kafilesine dahil edilmeyen ve maçı evinde izleyecek olan Arda Turan büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

BARCELONA İLE 9. RANDEVU

Galatasaray ile Barcelona bugüne kadar Avrupa kupalarında 8 kez rakip oldu. Hepsi Şampiyonlar Ligi’nde oynanan mücadelelerde Sarı-Kırmızılılar 1 kez sahadan galip ayrılırken, İspanyol temsilcisi ise 5 kez kazandı. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan 6 kez gol sevinci yaşarken, Barça da 14 gol kaydetti. İki takım son olarak 13 Kasım 2002 tarihinde Camp Nou’da karşılaştı ve Barcelona 3-1’lik skorla kazandı.

AVRUPA'DAKİ 301. SINAV

Aslan, Avrupa kupalarında bugüne kadar 300 kez mücadele etti. Sarı-Kırmızılılar 106 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 80 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Bu süreçte Cim Bom rakip fileleri 400 kez havalandırırken, kalesinde ise 446 gol gördü.

İSPANYOLLAR'LA 33. MÜCADELE

Cim Bom bugüne kadar İspanyol takımları ile 33 kez karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılılar bu mücadeleleri Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Mallorca, Real Madrid, Deportivo, Barcelona, Sociedad ve Villarreal ile oynadı. Aslan bu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Galatasaray, 2000 yılında UEFA Süper Kupa’yı İspanyol devi Real Madrid’i yenerek kazanmıştı.

SON YILLARIN EN İYİ SEZONU

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 12 karşılaşma oynadı. Cim Bom 5 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 5 kez de berabere kaldı. Aslan Avrupa’da son olarak İtalya’da karşılaştığı Lazio ile 0-0 berabere kaldı.

