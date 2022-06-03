Son dakika: Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek'ten flaş Fatih Terim açıklaması!

Son dakika haberleri: Galatasaray camiası, merakla 11 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimlerini bekliyor. Sarı - kırmızılı kulüpte Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, seçim için adaylıklarını açıklayan isimler olmuşlardı. Dursun Özbek, düzenlediği lansmanda çok önemli açıklamalarda bulundu.

"100. YILDA EN ÇOK KUPAYI BİZ KAZANACAĞIZ"

"Galatasaray, olimpik sporları Türkiye'ye getiren en önemli kuruluş." diyen Özbek, "Galatasaray'ın misyonunda sporu ileri götürmek var. Futbol en önemli başarı ama basketbolda Erden kardeşimin başarıyı hepimiz gördük. Her branşta aynı yapılandırmayı yaparak Cumhuriyetimizin 100. yılında en çok kupa kazanan kulüp olacağız. Onun için çalışmaları yaptık." dedi.

"FATİH TERİM'İN GÜNDEME GELMESİ HOŞ DEĞİL"

Dursun Özbek, Fatih Terim'in geri döneceği iddiaları hakkında da konuştu. Başkan adayı Özbek, "Fatih hocanın seçim arifesinde gündeme gelmesi hoş bir şey değil. Biz, Galatasaray için en iyisini yapacağız. Yetkiyi alırsak taraftarımız bize inansın. Herkesin gıptayla bakacağı bir takım yaratacağız." ifadelerini kullandı.

