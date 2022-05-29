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Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı Anadolu Efes maçında salona almadılar!

29.05.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef, ikinci kez karşılaştı. Mücadele devam ederken, Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kendisine saha içi tribününde yer ayrılmaması ve bekletilmesi gerekçesiyle salonu terk etti.

Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı Anadolu Efes maçında salona almadılar!

Son dakika haberleri: ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes ile Galatasaray Nef karşı karşıya geldi.

BURAK ELMAS'A YER AYRILMADI

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Galatasaray'da başkan Burak Elmas, karşılaşmada kendisine saha içi tribününde yer ayrılmaması ve bekletilmesi gerekçesiyle salonu terk etti.

Galatasaray cephesinden edinilen bilgiye göre, başkan Elmas saha içi tribününde kendisine yer ayrılmaması ve bekletilmesi gerekçesiyle salonu terk etti. Anadolu Efes cephesinin verdiği bilgiye göre ise başkan Burak Elmas’ın kendisine ve ailesine ayrılan yerlerden memnun kalmadığı, kendisine ve ailesine saha içinden 4 koltuk ayrıldığı kaydedildi.

İLK MAÇI GALATASARAY KAZANMIŞTI

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Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmenin ilk müsabakasında Galatasaray Nef, konuk olduğu rakibini 105-70 yenerek seride 1-0 öne geçmişti.

YARI FİNALE NASIL GELDİLER?

Normal sezonu 2. sırada bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'ya üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırmıştı.

Ligde 3. sırada yer alarak play-off oynama hakkı elde eden Galatasaray Nef ise çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ne üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti.

Eşleşmenin üçüncü müsabakası 31 Mayıs Salı günü sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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