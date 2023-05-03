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Son dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten canlı yayında salvolar! 'Şampiyon belli, ikincilik yarışı var!'

03.05.2023 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarlara açık olarak yapılan antrenmanda flaş açıklamalarda bulundu. Özbek; sarı - kırmızılı takımın şampiyonluğuna inandığını dile getirirken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gönderme yaptı. Özbek'in 'Şampiyon belli, ikincilik yarışı var' ifadeleri gündem oldu. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten canlı yayında salvolar! 'Şampiyon belli, ikincilik yarışı var!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala heyecan da günden güne artarak devam ediyor. Şampiyonluk yarışı için çekişen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında bulunan gerginlik de sürüyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, açıklamalarıyla gündeme damgasını vurdu.

Sarı - kırmızılı kulübün başkanı Özbek; takımının şampiyon olduğunu öne sürerken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göndermelerde bulundu.

İşte Özbek'in açıklamaları;

"TÜM BAŞKANLARIN KATILMASINI İSTERDİM"

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"Riva'dan geliyorum. Görmeniz lazımdı. 6 Şubat depreminde annesini, babasını kaybeden çocuklarla bir organizasyon düzenlendi. Tek kulüp başkanı bendim. Tüm kulüp başkanlarının katılmasını isterdim. Galatasaray her konuda olduğu gibi deprem felaketine uğrayan kardeşlerimizin de yanında olacaktır. Bu hareket uzun soluklu olacak ve devam edecektir. Tavsiyem; bütün camiaların aynı hassasiyeti göstermesi."

"ŞAMPİYON ZATEN BELLİ"

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"Biz gergin değiliz, şampiyon zaten belli. Gergin olması gereken ikincilik, üçüncülük savaşı var. Onlar bu gerginliği kamufle etmek için Galatasaray'a sataşıyorlar. Meyve veren ağaç taşlanır. Şampiyon belli, ikincilik için birbirleriyle yarışsınlar."

"BU ATEŞ ÜFLEYEREK SÖNMEZ"

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"Rakip takımımızın divan kurulu 3.5 saat sürdü, yarısından fazlası Galatasaray... Rakiplerimizde korku ateşi yanmıştır. Galatasaray'la ilgili sözler söyleyerek bu ateşi söndüremezsiniz. Geçmişteki bir söz için söylüyorum bunu. Bu ateş, üfleyerek sönmez. Herkes kendi işine baksın."

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