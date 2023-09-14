Son dakika: Galatasaray, Bayern Münih'ten Eyüp Aydın'ın transferini açıkladı!

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maç hazırlıkları devam ederken, transfer için de hareketli dakikalar yaşanıyor.

KAP BİLDİRİMİ GELDİ

Sarı - kırmızılılar, Bayern Münih II'de forma giyen Eyüp Aydın'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın’ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Bayern München AG ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Futbola Heidenheim altyapısında başlayan genç oyuncu, daha sonra Bayern Münih'in alt yaş gruplarında forma giydi. Geçtiğimiz sezon Bayern Münih II'de 24 maça çıkan 19 yaşındaki orta saha, 3 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

