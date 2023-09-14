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Son dakika: Galatasaray, Bayern Münih'ten Eyüp Aydın'ın transferini açıkladı!

14.09.2023 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında cumartesi günü Samsunspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılar, son olarak Bayern Münih II'de forma giyen Eyüp Aydın'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maç hazırlıkları devam ederken, transfer için de hareketli dakikalar yaşanıyor.

KAP BİLDİRİMİ GELDİ

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Sarı - kırmızılılar, Bayern Münih II'de forma giyen Eyüp Aydın'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Eyüp Aydın’ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Bayern München AG ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

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Futbola Heidenheim altyapısında başlayan genç oyuncu, daha sonra Bayern Münih'in alt yaş gruplarında forma giydi. Geçtiğimiz sezon Bayern Münih II'de 24 maça çıkan 19 yaşındaki orta saha, 3 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.

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