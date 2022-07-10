Son dakika: Galatasaray Beşiktaş'a karşı kulaklık takan Timo Werner'in durumunu sordu! Taraftar heyecanlandı...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un göreve getirilmesinin ardından sarı - kırmızılı takımda transfer çalışmaları hız kazanmıştı. Başkan yardımcısı Erden Timur ve Cenk Ergün'ün ortak yürüttükler transfer operasyonu doğrultusunda Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira isimleri kadroya katılmıştı. Bu hamlelerin ardından gözler santrfor transferine çevrildi.

Galatasaray'da hücum hattı için aday sayısı günden güne artıyor. Sergio Oliveira transferini bitiren sarı-kırmızılılarda başkan vekili Erden Timur'un taraftarları heyecanlandıracak girişimlerde bulunmak için harekete geçtiği öğrenildi.

DÜNYA YILDIZI GÜNDEMDE

Timur, Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel tarafından kadroda düşünülmeyen bir yıldızı gündemine aldı.

DURUMUNU SORDU

Yeni Asır'ın haberine göre Galatasaray'ın başkan yardımcısı, Timo Werner'in durumunu sorguladı.

MALİYETİ ZORLUYOR

Öte yandan oyuncunun maliyeti, transferin gerçekleşme ihtimalini zayıflatıyor.

BEŞİKTAŞ ANISI

2017'de Leipzig forması ile Beşiktaş'a karşı oynayan Werner, tribünlerden yükselen uğultu sonrası kendini kötü hissetmesi sonrasında yedek kulübesinden kulak tıkayıcı istemişti. Alman milli futbolcu, karşılaşmaya kulak tıkayıcıyla devam etmesine rağmen aşırı sesten dolayı kulağından rahatsızlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

HARIS SEFEROVIC DE GÜNDEMDE

Galatasaray'ın, Benfica forması giyen Haris Seferovic'i gündemine aldığı biliniyor.

DZYUBA İDDİASI

Bununla beraber Zenit'in 33 yaşındaki Rus golcüsü Artem Dzyuba'ya da çok yakın olduğu çıkan iddialar arasında. Aslan'ın yeni golcüsünü bu hafta duyurması bekleniyor.

TIMO WERNER KİMDİR?

Timo Werner, 6 Mart 1996'da dünyaya geldi. 1.80 boyundaki yıldız isim, santrfor bölgesinde forma giyiyor. Öte yandan tercih edilmesi halinde, kanatlarda da görev alabiliyor. Werner'in sözleşmesi Haziran 2025'e kadar devam ediyor.

53 MİLYONA TRANSFER OLMUŞTU

Kariyerine Steinhald altyapısında başlayan Werner, daha sonra Stuttgart altyapısında transfer oldu. Werner, 2016-17 sezonunda RB Leipzig'e 22 milyon euroya transfer oldu. Alman golcü 2020-21 sezonunda 53 milyon euroya Chelsea'nin yolunu tuttu.

KARİYERİ

Werner, kariyeri boyunca çıktığı 412 maçta 188 gol 84 asist üretti. Yıldız futbolcu Almanya milli takımı ile 53 maçta 24 gole imza attı.



