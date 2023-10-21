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  4. Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisine damga vuran olay! Icardi'nin topu çizgiden çıktı, VAR kontrolünün ardından Mert Günok kırmızı kart gördü...

Son dakika: Galatasaray - Beşiktaş derbisine damga vuran olay! Icardi'nin topu çizgiden çıktı, VAR kontrolünün ardından Mert Günok kırmızı kart gördü...

21.10.2023 19:59 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Galatasaray ile Beşiktaş, Rams Park'ta kozlarını paylaştı. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta birçok önemli an yaşanırken, 31. dakikadaki pozisyon sosyal medyada gündem oldu. Sarı - kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi ile Mert Günok arasında yaşanan pozisyon sonrası VAR uyarısı geldi ve kırmızı kart çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir heyecana ve mücadeleye sahne olan maçın ilk yarısı oldukça yüksek bir tempoda oynandı. Devrenin ortasında yaşanan bir pozisyon ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

SAVUNMA ÇİZGİDEN ÇIKARDI

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Rams Park'ta oynanan müsabakanın 31. dakikasında Beşiktaş savunmasının hatasını değerlendiren Mauro Icardi, kalesini terk eden Mert Günok'tan sıyrıldı ve ceza sahasına girdi. Sol ayağıyla vuruşunu yapan Arjantinli futbolcunun şutunu Beşiktaş savunması çizgide karşıladı ve top taca gitti.

VAR UYARISI VE KIRMIZI KART

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Pozisyon sonrasında VAR odasından gelen uyarıyı dinleyen hakem Halil Umut Meler, inceleme için monitörün başına gitti. Pozisyonu izleyen Meler, Mert Günok'un ceza sahası dışında topa elle müdahalesinin bariz gol şansını engellemesi nedeniyle tecrübeli file bekçisini kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Beşiktaş cephesi karara itiraz ederken, Mert Günok'un oldukça üzgün olduğu görüldü.

10 kişi kalan Beşiktaş'ta Milot Rashica oyundan çıkarken, yerine Ersin Destanoğlu dahil oldu.

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