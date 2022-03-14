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Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçında sürpriz 11! Barcelona maçı için...

14.03.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İki takımın da şampiyonluk iddiasının kalmamasının ardından taraftarlarını mutlu etmek için çıkacağı maçta muhtemel 11'ler yavaş yavaş netleşiyor... Herkes Galatasaray'ın Barcelona maçını düşündüğü için rotasyon yapacağını ön görürken, Domenec Torrent'ten sürpriz bir karar çıkabilir... İşte muhtemel 11'ler!

Son dakika: Galatasaray-Beşiktaş maçında sürpriz 11! Barcelona maçı için...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de haftanın maçına saatler kalmış durumda... Herkes Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosunun nasıl olacağını merak ediyor. Hafta içinde Barcelona ile rövanş maçına çıkacak Galatasaray'da akıllar orada. Hatta öyle ki, Barcelona maçı için satışa çıkan biletler saniyeler içinde tükendi. Bu nedenle Beşiktaş maçında rotasyon yapması beklenen Domenec Torrent'ten ilginç bir hamle gelebilir...

MUHTEMEL 11'LER

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Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Pulgar, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, Gomis

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Teixeira, Kenan, Ghezzal, Güven

SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

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İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 6 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 8 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılılar, son 10 karşılaşmanın 6'sında gol bulamazken, siyah-beyazlılar 3 müsabakayı gol atamadan tamamladı.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER BULUNUYOR

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Galatasaray'da kaptan Arda Turan haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Sağ üst adale grubundan sakatlığı bulunan ve henüz takımla çalışamayan Arda Turan, derbide forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın kadrosunda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Welinton, Kevin N'Koudou, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal yer almadı. Sakatlıklarını atlatan Josef de Souza ve Atiba Hutchinson ise kafileye dahil edildi.

DERBİ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

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Galatasaray, geride kalan 28 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Şampiyonluk yarışında kopan Galatasaray, topladığı 35 puanla haftaya 12. sırada girdi.

Beşiktaş ise 12 galibiyet, 9 beraberlik, 7 yenilgiyle 45 puan topladı ve 29. hafta öncesinde 7. sırada yer buldu.

Galatasaray, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta yapılan müsabakada 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olmuştu.

EZELİ REKABETTE 351. RANDEVU

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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide karşılaşacak olan Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 351. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 350 maçın 123'ünü Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 488 golüne, siyah-beyazlılar 458 golle karşılık verdi.

SÜPER LİG'DE 128. MÜCADELE

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Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 127 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 46, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 154, siyah-beyazlılar 134 gol attı.


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