Son dakika: Galatasaray bombaları bir bir patlatacak! Haji Wright, David Datro Fofana ve Uğur Çiftçi...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'u Mauro Icardi ve Floranus'un (k.k.) golleriyle 2-1 mağlup ederek üst üste 9. galibiyetini almıştı. Sarı - kırmızılı taraftarlar; yakalanan seriyle beraber büyük sevinç yaşarken, bir yandan da transfere odaklandı.

Antalyaspor maçının ardından basın mensuplarının karşısına geçen teknik direktör Okan Buruk, "Bugün maça odaklandık, transfere odaklanmadık. İki gün boşluğumuz var. Transferle ilgili daha doğru bir şekilde hazırlanacağız" sözleriyle transfer mesajını vermişti.

HAJI WRIGHT ASKIYA ALINDI

Karşılaşma öncesinde Antalyaspor ile Haji Wright için görüşen sarı - kırmızılı yönetim, kırmızı - beyazlı kulübün pazarlıklara 10 milyon euro'dan başlaması ve indirime gitmeye razı olmaması nedeniyle transferi rafa kaldırdı.

ROTA PREMIER LİG

Wright hamlesini şimdilik askıya alan Galatasaray, rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdi.

ERDEN TİMUR, FOFANA'YI BİTİRMEK İÇİN GİDİYOR

Sarı - kırmızılılar, Chelsea'de forma giyen David Datro Fofana'yı gündemine aldı. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un bu hafta içerisinde İngiltere'ye giderek transferi bitimeyi hedeflediği öğrenildi.

GALATASARAY'IN PLANI

Galatasaray'ın hedefinin oyuncuyu satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralamak olduğu kaydedildi.

UĞUR ÇİFTÇİ İÇİN YENİ FORMÜL

Öte yandan sarı - kırmızılılarda yılan hikayesine dönen Uğur Çiftçi için de bu hafta yeni bir adım daha atılacağı aktarıldı.

Daha önce Uğur Çiftçi için Sivasspor ile 600 bin euro + Emre Taşdemir teklifi sonucu el sıkışan Galatasaray, Emre Taşdemir'in takasa ikna olmaması nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.

GİRESUN MAÇINDAN ÖNCE RESMİYET KAZANACAK

Galatasaray'ın Emre Taşdemir'i takastan çıkararak Uğur Çiftçi için ödenecek olan bonservis bedelini 800 bin euro yapacağı ve transferi Giresun deplasmanı öncesinde resmiyete kavuşturacağı belirtildi.

