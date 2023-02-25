Son dakika: Galatasaray çıldırdı! Dünya yıldızları toplanıyor! Sırada Renato Sanches var...

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ara verilen Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan ve afet bölgesine yaptığı yardımların yanı sıra çalışmalarına devam eden Galatasaray'da transfer için de yeni bir operasyon başladı. Sezon başında Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi isimler, devre arasında ise Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan sarı - kırmızılıların hedefine dünyaca ünlü bir yıldız daha geldi.

RENATO SANCHES BOMBASI

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray yönetiminin gündemindeki ismin Paris Saint-Germain forması giyen Renato Sanches olduğu ortaya çıktı.

PARİS'E ÇIKARMA

Fransız devinden "Yazın görüşelim" cevabını alan sarı - kırmızılı kurmayların transferi bu dönemde bitirmek istediği ve önümüzdeki hafta Paris'e gideceği öğrenildi.

GALATASARAY'IN FORMÜLÜ

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı bonservisiyle ya da satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.

ICARDI İÇİN DE HAMLE YAPILACAK

Öte yandan Aslan'ın bir diğer hedefinin ise sezon başında kiralanan Mauro Icardi'nin de bonservisini almak istediği kaydedildi.

Arjantinli yıldızdan "Siz kulübümle anlaşın, ben imzaya hazırım" sözünü alan Galatasaray cephesinin Milan ve Inter'in de devreye girmesiyle birlikte PSG ile masaya oturacağı belirtildi. (Fanatik)

