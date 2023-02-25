SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray çıldırdı! Dünya yıldızları toplanıyor! Sırada Renato Sanches var...

Son dakika: Galatasaray çıldırdı! Dünya yıldızları toplanıyor! Sırada Renato Sanches var...

25.02.2023 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında kiraladığı Mauro Icardi'den maksimum verim alan sarı - kırmızılılar, kadrosuna kattığı dünyaca ünlü isimlerle de dikkat çekmişti. Dries Mertens, Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Nicolo Zaniiolo gibi yıldızları kadrosunda bulunduran Aslan'ın hedefindeki bir diğer ismin Paris Saint-Germain'den Renato Sanches olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray çıldırdı! Dünya yıldızları toplanıyor! Sırada Renato Sanches var...

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ara verilen Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan ve afet bölgesine yaptığı yardımların yanı sıra çalışmalarına devam eden Galatasaray'da transfer için de yeni bir operasyon başladı. Sezon başında Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi isimler, devre arasında ise Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan sarı - kırmızılıların hedefine dünyaca ünlü bir yıldız daha geldi.

RENATO SANCHES BOMBASI

2023-02-01T212415Z_2021455708_UP1EJ211NGCE0_RTRMADP_3_SOCCER-FRANCE-MPL-PSG-REPORT

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray yönetiminin gündemindeki ismin Paris Saint-Germain forması giyen Renato Sanches olduğu ortaya çıktı.

PARİS'E ÇIKARMA

thumbs_b_c_2e0996b817d83b89a5806396b3402479

Fransız devinden "Yazın görüşelim" cevabını alan sarı - kırmızılı kurmayların transferi bu dönemde bitirmek istediği ve önümüzdeki hafta Paris'e gideceği öğrenildi.

GALATASARAY'IN FORMÜLÜ

thumbs_b_c_d0c8cc119df68f0f67ef7a540640c77e

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı bonservisiyle ya da satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.

ICARDI İÇİN DE HAMLE YAPILACAK

AA-20230108-29942161-29942156-FENERBAHCE_GALATASARAY (Large)

Öte yandan Aslan'ın bir diğer hedefinin ise sezon başında kiralanan Mauro Icardi'nin de bonservisini almak istediği kaydedildi.

Arjantinli yıldızdan "Siz kulübümle anlaşın, ben imzaya hazırım" sözünü alan Galatasaray cephesinin Milan ve Inter'in de devreye girmesiyle birlikte PSG ile masaya oturacağı belirtildi. (Fanatik)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
G.Saray'da büyük sürpriz! Futbolu bırakıyor...G.Saray'da büyük sürpriz! Futbolu bırakıyor...
Ülke puanı sıralamasında önümüzde kimse kalmadı!Ülke puanı sıralamasında önümüzde kimse kalmadı!
Federasyondan, çekilen iki takım için flaş hamle!Federasyondan, çekilen iki takım için flaş hamle!
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi son dakika haberler galatasaray renato sanches son dakika haberleri dakika haberleri spor toto ak spor tot n dakika haberleri spor to hedefi

En Çok Okunan Haberler

Merak ediliyordu! "7.2 ve 7.4 büyüklüğünde" diyerek uyardı

Merak ediliyordu! "7.2 ve 7.4 büyüklüğünde" diyerek uyardı

Millet İttifakı ortağı DP Genel Başkanı Gültekin Uysal adaylarını açıkladı! 'Geldiğimiz bu noktada...'

Millet İttifakı ortağı DP Genel Başkanı Gültekin Uysal adaylarını açıkladı! 'Geldiğimiz bu noktada...'

İrlanda'yı karıştıran haber! Acun Ilıcalı sonrası taraftar ayaklandı, kulüp bir bir açıkladı

İrlanda'yı karıştıran haber! Acun Ilıcalı sonrası taraftar ayaklandı, kulüp bir bir açıkladı

Napoli'den F.Bahçe'yi bin pişman eden hamle! Min Jae için harekete geçildi

Napoli'den F.Bahçe'yi bin pişman eden hamle! Min Jae için harekete geçildi

Beklenmedik ayrılık, harekete geçtiler! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor

Beklenmedik ayrılık, harekete geçtiler! Yeni transfer geldiği gibi gidiyor

Süper Lig'in eski yıldızının eşinden tüyler ürpertici video!

Süper Lig'in eski yıldızının eşinden tüyler ürpertici video!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.