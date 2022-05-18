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Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan krizi! Domenec Torrent için "intikam" iddiası...

18.05.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etmiş ve iç sahadaki son maçında taraftarlarını sevindirmiş oldu. Ancak sarı - kırmızılı takımla Nef Stadyumu'nda son maçına çıkma hedefi olan Arda Turan, kadroda yer bulamamıştı. Turan'ı maç kadrosunda değerlendirmeyen Domenec Torrent için flaş bir iddia gündeme geldi.

Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan krizi! Domenec Torrent için "intikam" iddiası...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de taraftarlarının beklentisinin çok altında kalan Galatasaray'da Arda Turan krizi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen ve son dönemde elde edilen başarılarda büyük pay sahibi olan, Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden tecrübeli futbolcu, kariyerinin sonuna geldi.

Galatasaray bu sezon Nef Stadı'nda son maçına Adana Demirspor karşısında çıkarken Arda Turan'ın taraftarlara veda etme isteği Domenec Torrent'e takıldı.

KADRO DIŞINDA BIRAKTI

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İspanyol hoca, sözleşmesinin sonuna gelen Ryan Babel ve Feghouli gibi isimlere şans verirken Arda'yı kadro dışında bıraktı.

"OYNAMA DURUMU YOKTU"

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Domenec Torrent, bu tercihini "Arda'nın kondisyon olarak oynama durumu yoktu" diyerek savundu.

"13 MİLYON EURO KAZANDIRDIM"

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Cimbom'a büyük emekleri geçen Arda'nın 5 dakika bile olsa taraftarlar önünde şans bulamaması tepkileri beraberinde getirdi. Sessizliğini bozan Arda, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

"Yok kardeşim, ben 13 milyon euro kazandırmadım. Ben seni 16 dakika bekletmedim. Ben seni playoff'a bırakmadım. Ben seni 2008'de, senden 3 kat fazla bütçeyle, yeni stadyumu varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim. Ben Galatasaray'ı sevdim. Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim, sen? Sadece Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum."

İNTİKAM MI ALDI?

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Galatasaray bu sezon seyircisi karşısında son maçına çıkarken futbolu bırakmaya hazırlanan Arda'nın kadroda yer almaması maça damga vurduBu durum Spor Toto Süper Lig'deki Göztepe maçından önce Fatih Terim'le paylaştığı fotoğrafı akıllara getirdi.

Domenec Torrent'in Arda'ya veda şansı vermeyerek bir nevi 'intikam aldığı' şeklinde yorumlar yapıldı.

ARDA TURAN: "ÇOK GÜÇLÜ BİR YÖNETİME İHTİYAÇ VAR"

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Adana Demirspor maçında kendisi adına yaşananlardan dolayı oldukça üzgün olduğunu ifade eden Arda, "Gerçekten büyük bir üzüntü duyuyorum ve yaşananlara hiçbir anlam veremiyorum. Kariyerim konusunda henüz bir karar vermedin. Ailemle beraber bir değerlendirme yapacağız; futbolu bıraka da bilirim, ABD ya da Katar'a da gidebilirim, kulüpte de devam edebilirim ancak gerçek şu ki; Galatasarayımızın çok güçlü bir yönetime ihtiyacı var" dedi.

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