SON DAKİKA: Galatasaray'da ayrılık krizi! Yönetimle görüştü ve... "Gitmek istiyorum"

Yeni sezona Antalyaspor karşısında son dakikalarda alınan 1-0'lık galibiyetle başlayarak taraftarını sevindiren Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı-Kırmızılı ekip özellikle Mertens ve Torreira transferleriyle adından söz ettirmeyi başarırken, Başkan Dursun Özbek transferlerin devam edeceğinin de sinyallerini vermişti.

Sarı-Kırmızılı ekipte takıma katılacak isimlerin yanı sıra, bazı isimlerle de vedalaşmaya hazırlanırken Marcao'nun Sevilla'ya gidişi taraftarı oldukça üzmüş ve ses getirmişti. Son yıllarda Galatasaray'dan birçok ismi kadrosuna katan İspanyol ekibi Sevilla bu sezonda da Sarı-Kırmılı ekibin kapısını aşındırmış durumdayken bu kez hedef Victor Nelsson...

"GİTMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson’un transfer durumuyla ilgili konuşan Erden Timur, "Teklifler var. Nelsson’un biz kalmasını istiyoruz. Gitmesi durumunda planımız hazır. Stoper bölgesine başka araştırmalar da yapıyorduk. Nelsson dün benle görüştü. Bu noktada hayalleri olduğunu, gitmek istediğini söyledi. 'Kendi pozisyonumda çok önemli noktaya gelmek istiyorum' dedi." ifadelerini kullanmıştı.

MONCHI AÇIKLADI!

Öte yandan İspanyol ekibi Sevilla'nın tecrübeli Sportif Direktörü Monchi de Nelssonh hakkında konuşurken, Danimarkalı oyuncuyu beğendiğini söylerken, "Nelsson çok iyi bir futbolcu" ifadelerini kullanmıştı.

7 MİLYON EURO...

Galatasaray, geçen sezon Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Nelsson'u kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı forma altında 46 maça çıkan Danimarkalı futbolcu, 1 kez fileleri havalandırdı. 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da geçen sezon özellikle UEFA Avrupa Ligi maçlarında Marcao ile yakaladığı uyum ve başarılı performansı ile dikkat çekti.

TEKLİF BELLİ OLDU!

İspanyol ekibi Sevilla, başarılı savunma oyuncusu için Galatasaray'a 12 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus teklifinde bulundu. Galatasaray ise Danimarkalı oyuncunun serbest kalma bedeli olan 25 milyon Euro dışındaki teklifleri dikkate almak istemediği ve oyuncunun gidişine izin vermediği öğrenildi.



