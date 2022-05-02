Son dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi için tarih belli oldu

Son dakika haberi: Galatasaray'da Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapılacak.

İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ DE BELLİ OLDU

Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulunun 4 Haziran'da, çoğunluk sağlanamaması durumunda 11 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bugün yapılan yönetim kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, kulübümüzün 'olağanüstü seçim genel kurul toplantısı' 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran'da aynı yer ve saatte yapılacaktır."

(AA)



