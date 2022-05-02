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Son dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi için tarih belli oldu

02.05.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelen son dakika haberine göre, Galatasaray'da Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nın tarihi belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray'da başkanlık seçimi için tarih belli oldu

Son dakika haberi: Galatasaray'da Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapılacak.

İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ DE BELLİ OLDU

Galatasaray Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulunun 4 Haziran'da, çoğunluk sağlanamaması durumunda 11 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün yapılan yönetim kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, kulübümüzün 'olağanüstü seçim genel kurul toplantısı' 4 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran'da aynı yer ve saatte yapılacaktır."
(AA)

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Galatasaray Futbol Kulübü
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