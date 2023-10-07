Son dakika: Galatasaray'da beklenmedik gelişme! Sarı - kırmızılıların yıldız ismi menajerine haber gönderdi: 'Ocak ayında takım bul!'

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nun ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Manchester United'a konuk olmuştu. Sarı - kırmızılılar, iki kez geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup etmiş ve tarihi bir zaferle İngiltere'den ayrılmıştı. Cimbom'da Davinson Sanchez'in performansı öne çıkmıştı.

SANCHEZ, HAFTANIN 11'İNE SEÇİLMİŞTİ

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı, ilk 11'de başladığı müsabakada 2 asist yapmış ve Devler Ligi'nde haftanın 11'ine seçilmişti.

NELSSON İÇİN FLAŞ İDDİA

Davinson Sanchez sonrası yedek kulübesine çekilen Victor Nelsson için ise flaş bir iddia ortaya atıldı. Takvim'de yer alan haberde Danimarkalı yıldız Victor Nelsson'un takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

'OCAK AYINDA BANA TAKIM BUL'

Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü Danimarkalı stoperin kulübeye çekilmekten dolayı mutsuz olduğu ve menajerine "Ocak ayında bana takım bul" dediği öne sürüldü.

TALİPLERİ VARDI AMA TAKIMDA KALDI

Geçen sezonki şampiyonlukta öne çıkan isimlerden olan başarılı futbolcu, adı transfer döneminde İngiliz ve İspanyol takımları ile anılmasına rağmen takımda kalmıştı.

Süper Lig'de Başakşehir maçı öncesi kız arkadaşının doğum yapacak olması nedeniyle özel izinle ülkesine giden Nelsson, Ankaragücü ve Manchester United maçlarında yedek kalmıştı. 24 yaşındaki savunmacı bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maça çıktı ve 898 dakika süre aldı.

