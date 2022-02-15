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Son dakika: Galatasaray'da beklenmedik olay! Dünya devinin başına geçiyor... Luis Campos adım adım Ajax'a!

15.02.2022 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'in ayrılığı sonrası başkan Burak Elmas'ın özel projesiyle takımın başına sportif danışman olarak getirilen Luis Campos daha teri soğumadan takımdan ayrılabilir... Dünyanın en köklü kulüpleri arasında olan Ajax'ta yaşanan taciz skandalı sonrası sportif direktör Marc Overmans'ın görevine son verilmişti. Bu olayın ardından Hollanda devi Luis Campos'a gözünü dikti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Galatasaray'da beklenmedik olay! Dünya devinin başına geçiyor... Luis Campos adım adım Ajax'a!

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Burak Elmas'ın özel isteğiyle sportif danışman olarak Galatasaray'da göreve başlayan dünyaca ünlü isim Luis Campos'a sürpriz bir talip çıktı... Ajax'ta yaşanan taciz olayı sonrası efsane isim Marc Overmans'ın sportif direktörlük görevine son verilmesinin ardından gözler Luis Campos'a çevrildi.

MBAPPE'Yİ O KEŞFETTİ

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Hollanda basınında yer alan habere göre, Ajax'ta en güçlü seçeneklerden birinin Portekizli futbol adamı Luis Campos olduğu ifade edildi. Campos sportif kariyerinde Mbappe, Martial, Lemar, Fabinho ve Bakayoko gibi isimleri genç yaşta keşfetmişti.

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GALATASARAY'IN NE YAPACAĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

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Gelecek sezon kadro yapılanması için takımı Luis Campos'a emanet etmeye hazırlanan ve tüm planlarını bunun üzerine yapan Galatasaray'ın bu haber sonrası ne yapacağı henüz bilinmiyor. Luis Campos'un Ajax'ın teklifini kabul etmesi halinde herhangi bir tazminat ödenmeyecek. Campos bedelsiz olarak transfer olabilecek.

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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