Son dakika: Galatasaray'da beklenmedik olay! Dünya devinin başına geçiyor... Luis Campos adım adım Ajax'a!

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Burak Elmas'ın özel isteğiyle sportif danışman olarak Galatasaray'da göreve başlayan dünyaca ünlü isim Luis Campos'a sürpriz bir talip çıktı... Ajax'ta yaşanan taciz olayı sonrası efsane isim Marc Overmans'ın sportif direktörlük görevine son verilmesinin ardından gözler Luis Campos'a çevrildi.

MBAPPE'Yİ O KEŞFETTİ

Hollanda basınında yer alan habere göre, Ajax'ta en güçlü seçeneklerden birinin Portekizli futbol adamı Luis Campos olduğu ifade edildi. Campos sportif kariyerinde Mbappe, Martial, Lemar, Fabinho ve Bakayoko gibi isimleri genç yaşta keşfetmişti.

GALATASARAY'IN NE YAPACAĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Gelecek sezon kadro yapılanması için takımı Luis Campos'a emanet etmeye hazırlanan ve tüm planlarını bunun üzerine yapan Galatasaray'ın bu haber sonrası ne yapacağı henüz bilinmiyor. Luis Campos'un Ajax'ın teklifini kabul etmesi halinde herhangi bir tazminat ödenmeyecek. Campos bedelsiz olarak transfer olabilecek.



