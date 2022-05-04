Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas aday olacak mı? Verdiği karar şaşırttı...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da yıllık olağan kongre toplantısında başkan Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmemiş ve tüzük gereği zorunlu olarak seçime gitme kararı alınmıştı. Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Fırat Develioğlu, 11 Haziran'da yapılacak olan seçim öncesinde adaylıklarını açıklamışlardı. Burak Elmas'ın ise ne yapacağı merak konusuydu...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, istinaf mahkemesinin karara tedbir koyması nedeniyle 11 Haziran'a ertelenen seçimde aday olmaya karar verdi.

LİSTE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Son yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısında, ekibiyle ciddi tartışmalara giren ve "Gerekirse istifa ederiz" baskıları sonrası seçim tarihini 11 Haziran olarak açıklamak zorunda kalan Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, buna karşın kolay kolay veda etmeye niyetli değil. Burak Elmas'ın, başlattığı projeleri tamamlamak amacıyla yeniden seçime girmek üzere liste çalışmalarına başladığı ve ekibinin neredeyse tamamına yakınını değiştirmeyi planladığı ortaya çıktı.

GÜÇLÜ EKİP

Elmas'ın, özellikle Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki arazinin satışı sırasında kulübün başında olmak ve süreci yönetmek istediği belirtiliyor. Bununla birlikte futbol şubesinin Kemerburgaz'daki yeni yapılacak tesislere taşınması operasyonunda da Burak Elmas'ın etkin rol oynamayı düşündüğü ifade edildi. Başkan'ın ayrıca, çok daha güçlü isimlerle yeni bir liste oluşturmak istediği ve bu yönde yoğun temaslara başladığı kaydedildi.

TORRENT'İ DE GÖNDERECEK

Bu arada Burak Elmas'ın yeniden seçilmesi durumunda Domenec Torrent'le de yolları ayıracağı, yerli bir hocayla çalışıp, tüm transferleri kendi ekibiyle birlikte gerçekleştirmeye hazırlandığı öğrenildi. Hatta Başkan'ın bu hafta içerisinde İspanyol hocayla bir ön görüşme gerçekleştirip, tazminat konusunu masaya yatıracağı da gelen haberler arasında. (Fanatik)

