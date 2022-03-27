Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas sonrası muhtemel başkan adayları!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da 8 aydır başkanlık görevini sürdüren Burak Elmas, kulübün yıllık olağan genel kurul toplantısında mali ve idari yönden ibra oylamasına çıktı. Burak Elmas ve yönetimi, oylama sonucunda idari yönden ibra edilmediği için Galatasaray, en geç 30 gün içerisinde seçime gitmek mecburiyetinde kaldı. Öte yandan sarı - kırmızılı camiada aday olması beklenen isimler kulislerde konuşulmaya başlandı. İşte haberin ayrıntıları...

Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, yapılan oylama sonucu mali yönden ibra edilirken, idari açıdan ise ibra edilmedi. Bu nedenle Galatasaray, zorunlu olarak en geç 30 gün içerisinde olağanüstü kongreye gidecek. Tüzük gereği mevcut başkan ve yönetim kurulunda bulunanlar seçimde yer alamayacak.

Seçim öncesinde gözler, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'e çevrildi. Sarı-Kırmızılı taraftarların önemli bir bölümü tecrübeli teknik adamın kulübe geri dönmesini istiyor. Peki Terim hangi şartlarda döner, olası hangi başkan adayları ile çalışır?

DURSUN ÖZBEK

Galatasaray'da daha önce de Fatih Terim ile çalışan Dursun Özbek, olası başkan adayları arasında Terim ile çalışmaya en yakın adaylardan biri. Dursun Özbek'in Galatasaray Başkanı seçilmesi durumunda Fatih Terim'i göreve getirmesi oldukça yüksek ihtimal.

ABDURRAHİM ALBAYRAK

Son seçimde Yiğit Şardan'ın listesinde yer alan tecrübeli yönetici Albayrak, daha önce birçok dönemde Fatih Terim ile çalışıp önemli başarılarda pay sahibi olmuştu. Albayrak'ın adaylık ihtimalinde Terim kozunu kullanmak isteyeceği muhakkak. Terim'in de Albayrak ile yeniden çalışmaya sıcak bakacağı öngörülebilir.

ÜNAL AYSAL

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, hatırlanacağı gibi Fatih Terim ile olaylı bir şekilde yolları ayırmıştı. O günden bu yana da yaptığı açıklamalar ile Terim'i eleştirdi. Dolayısıyla Aysal'ın başkan seçilmesi durumunda Terim'le çalışması pek mümkün gözükmüyor.

EŞREF HAMAMCIOĞLU

Son seçimde başkanlığı Burak Elmas'a 41 oy gibi az bir farkla kaybeden Hamamcıoğlu'nun seçimde aday olması yüksek ihtimal. Seçim döneminde Terim'e yönelik olumlu açıklamalar yapmayan Hamamcıoğlu'nun aday olup seçilmesi halinde Terim'le çalışması beklenmiyor.

METİN ÖZTÜRK

Burak Elmas ve yönetiminin göreve geldiği son seçimde 893 oy alan ve en fazla oy alan 3. aday olan Metin Öztürk, 30 gün içinde yapılması beklenen seçimde aday olacağını açıklamıştı. Sarı-Kırmızılılarda ilk başkan adayı olan Metin Öztürk'ün de Terim'le çalışmaya çok sıcak bakmadığı biliniyor.

FATİH TERİM

Fatih Terim'in başkan adaylığı da gündeme gelebilir fakat Terim'in Sarı-Kırmızılılarda teknik adam olarak göreve devam etmek istediği yakın zamanda basında yer almıştı.

Özetleyecek olursak, gündemdeki muhtemel başkan adaylarından Dursun Özbek ve Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'le çalışmaya en yakın isimler.

(Fanatik)

