SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas sonrası muhtemel başkan adayları!

Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas sonrası muhtemel başkan adayları!

27.03.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Galatasaray'ın yıllık olağan genel kurul toplantısında idari ve mali ibra oylaması gerçekleşti. Sarı - kırmızılı camia, başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesi nedeniyle 30 gün içerisinde mecburen seçime gidecek. Peki Galatasaray'daki muhtemel başkan adayları kimler, Fatih Terim'in geri dönme ihtimali ne? Tüm detaylar burada...

Son dakika: Galatasaray'da Burak Elmas sonrası muhtemel başkan adayları!

Son dakika haberleri... Galatasaray'da 8 aydır başkanlık görevini sürdüren Burak Elmas, kulübün yıllık olağan genel kurul toplantısında mali ve idari yönden ibra oylamasına çıktı. Burak Elmas ve yönetimi, oylama sonucunda idari yönden ibra edilmediği için Galatasaray, en geç 30 gün içerisinde seçime gitmek mecburiyetinde kaldı. Öte yandan sarı - kırmızılı camiada aday olması beklenen isimler kulislerde konuşulmaya başlandı. İşte haberin ayrıntıları...

Burak Elmas başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, yapılan oylama sonucu mali yönden ibra edilirken, idari açıdan ise ibra edilmedi. Bu nedenle Galatasaray, zorunlu olarak en geç 30 gün içerisinde olağanüstü kongreye gidecek. Tüzük gereği mevcut başkan ve yönetim kurulunda bulunanlar seçimde yer alamayacak.

Seçim öncesinde gözler, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'e çevrildi. Sarı-Kırmızılı taraftarların önemli bir bölümü tecrübeli teknik adamın kulübe geri dönmesini istiyor. Peki Terim hangi şartlarda döner, olası hangi başkan adayları ile çalışır?

DURSUN ÖZBEK

thumbs_b_c_75b1ba69fd14e5427ee3fd55deffe6bb

Galatasaray'da daha önce de Fatih Terim ile çalışan Dursun Özbek, olası başkan adayları arasında Terim ile çalışmaya en yakın adaylardan biri. Dursun Özbek'in Galatasaray Başkanı seçilmesi durumunda Fatih Terim'i göreve getirmesi oldukça yüksek ihtimal.

ABDURRAHİM ALBAYRAK

thumbs_b_c_a537553c7778049db9f9fdf12201c9ae

Son seçimde Yiğit Şardan'ın listesinde yer alan tecrübeli yönetici Albayrak, daha önce birçok dönemde Fatih Terim ile çalışıp önemli başarılarda pay sahibi olmuştu. Albayrak'ın adaylık ihtimalinde Terim kozunu kullanmak isteyeceği muhakkak. Terim'in de Albayrak ile yeniden çalışmaya sıcak bakacağı öngörülebilir.

ÜNAL AYSAL

thumbs_b_c_b3d719528861bf2c9a968bc0e7a36fbd (1)

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, hatırlanacağı gibi Fatih Terim ile olaylı bir şekilde yolları ayırmıştı. O günden bu yana da yaptığı açıklamalar ile Terim'i eleştirdi. Dolayısıyla Aysal'ın başkan seçilmesi durumunda Terim'le çalışması pek mümkün gözükmüyor.

EŞREF HAMAMCIOĞLU

thumbs_b_c_db27e304eb6de6162fc4199c1b2f6eed

Son seçimde başkanlığı Burak Elmas'a 41 oy gibi az bir farkla kaybeden Hamamcıoğlu'nun seçimde aday olması yüksek ihtimal. Seçim döneminde Terim'e yönelik olumlu açıklamalar yapmayan Hamamcıoğlu'nun aday olup seçilmesi halinde Terim'le çalışması beklenmiyor.

METİN ÖZTÜRK

thumbs_b_c_cf24ac740e0ba6e7a0b643d7b780ccc3

Burak Elmas ve yönetiminin göreve geldiği son seçimde 893 oy alan ve en fazla oy alan 3. aday olan Metin Öztürk, 30 gün içinde yapılması beklenen seçimde aday olacağını açıklamıştı. Sarı-Kırmızılılarda ilk başkan adayı olan Metin Öztürk'ün de Terim'le çalışmaya çok sıcak bakmadığı biliniyor.

FATİH TERİM

20220108_2_51644017_72344377

Fatih Terim'in başkan adaylığı da gündeme gelebilir fakat Terim'in Sarı-Kırmızılılarda teknik adam olarak göreve devam etmek istediği yakın zamanda basında yer almıştı.

Özetleyecek olursak, gündemdeki muhtemel başkan adaylarından Dursun Özbek ve Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'le çalışmaya en yakın isimler.

(Fanatik)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Terim başkan adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladıFatih Terim başkan adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı
Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''Türkiye'de Uğurcan Çakır'a büyük tepki! ''Ronaldo'yu görünce...''
Portekiz-Türkiye maçında sürpriz kadro!Portekiz-Türkiye maçında sürpriz kadro!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Abdurrahim Albayrak Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Önce taşla bayıltıp sonra testereyle parçalara bölmüş

Korkunç olay! Önce taşla bayıltıp sonra testereyle parçalara bölmüş

Gamble ile ilgili dikkat çeken detay: "Güzel kadın ama..."

Gamble ile ilgili dikkat çeken detay: "Güzel kadın ama..."

Burak Elmas'a şok! G.Saray seçime gidiyor

Burak Elmas'a şok! G.Saray seçime gidiyor

Burak Elmas açıkladı: "Anlaşmaya vardık!"

Burak Elmas açıkladı: "Anlaşmaya vardık!"

Fatih Terim başkan adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Fatih Terim başkan adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Kabul edildi! 13 hakemle ilgili yeni karar

Kabul edildi! 13 hakemle ilgili yeni karar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.