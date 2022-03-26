CANLI: Galatasaray'da mali genel kurul

Son dakika: Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı bugün (cumartesi) gerçekleştiriliyor. Önceki başkan Mustafa Cengiz ve mevcut başkan Burak Elmas'ın görev yaptığı dönemler mali ve idari açıdan oylanacak. Elmas dönemi için ibra edilmeme kararı gelirse Galatasaray camiası seçime gidecek. İşte detaylar...

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlayan kongre, çoğunluğa bakılmaksızın yapılıyor. Kongre, kulüp televizyonundan canlı olarak yayınlanıyor.

İlk olarak genel kurul divanının oluşturulacağı toplantıda, yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından, raporların takdimine geçilecek.

Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından, görüşmelere başlanacak.

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İŞTE KURUL'DA ANBEAN YAŞANANLAR

Burak Elmas: "Kemerburgaz için proje ön onayını Eyüp Belediyesi'nden aldık. Önümüzdeki ay tapumuzu irtifak hakkı işlenmiş bir şekilde alacağız."

Burak Elmas: "Ada konusu bugüne kadar çözülememiş hukuki bir meseleydi. Biz bunu sonuçlandıracağımızı söyledik. 3 aylık bir sürede bir kararın ne kadar zor olduğunu herkes biliyordur. Adayı duyururken herkese teşekkür ettik, adaya çıkıp poz vermedik."

Burak Elmas: "Sponsor geliyor. Gönülden Galatasaraylı. Bu yönetime çok destek veriyorsun. Biraz bekle, destek verme diyenler var. Bunlar aramızdalar. Galatasaraylılar bunu bilsinler. Kontratları yalan aktararak konuşturanlar var."

Mustafa Cengiz dönemi başkan yardımcısı Kaan Kançal: "Bizler pandemiye rağmen bütçelerimizi tutturduk. Amatör şubelerde kulübümüz son 10 yılda 200 milyon dolar zarar etti."

Mustafa Cengiz döneminde yöneticilik yapan Kaan Kançal: "18/19 sezonunda toplam 24.2 TL kar ettik. 19/20 sezonunda 46.7 M ₺ zarar ettik. 20/21 sezonunda 434.6 ₺ zarar ettik. Bunlarda pandeminin de etkisi var. Son 10 yılda kar eden tek yönetim, Mustafa Cengiz yönetimidir.""

Abdürrahim Albayrak: "Kerem Aktürkoğlu'nu Erzincanspor'dan transfer edişimin hikayesini bir anlatsam şaşırırsınız. Erzincanlı genel müdür yardımcımı Erzincan'a gönderdim. Onu almayı kafaya koymuştum. Onu her hafta aradım, babasını da aradım. Babası da Rizelidir."

Abdurrahim Albayrak: "Mustafa Cengiz dönemindeki ekip arkadaşlarımızla beraber gece demedik gündüz demedik. Rahmetli başkanımız ameliyat olup ilk uyandığında 'Abdurrahim bankaları ne yaptın' dedi bana öyle bir başkanımızı kaybettik."

Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay imzalı önergede "Genel Kurul'un basına açık olarak" yapılması talep edildi. Yapılan oylama sonrasında bu önerge kabul edilmedi.

Burak Elmas: "Galatasaray'ın toplantıları aile içi toplantılarıdır. Bu toplantı gizli değil GS TV'den kesintisiz yayınlanıyor. Basın mensuplarıyla zaten paylaşılıyor. Biz geçmişte burada üyelerimizin açık oylamalardan sonra fişlendiğini gördüğümüz için bu kararı aldık. Üyelerimizin iradesinin daha sonra sorgulanmaması için böyle bir karar aldık."

Yusuf Günay: "Galatasaray'ın basından gizleyeceği bir şey yok. Göğsümüzü gere gere basını buraya davet edelim tüm Türkiye bunu görsün."

Galatasaray'da otizm yüzme şubesinin açılmasına dair önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

Kurulun canlı olarak yayınlanmasının da engellenmesi ve 'kapalı' oturum yapılmasına dair talep oy çokluğuyla reddedildi.

Galatasaray Olağan Mali Genel Kurul toplantısında 2021 yılına ait Mustafa Cengiz ve Burak Elmas dönemlerine ait ibra oylamasının kapalı yapılmasına karar verildi.

Mali Genel Kurul toplantısının Divan Başkanlığına Metin Sinan Aslan seçildi.

Mali Genel Kurul toplantısı, Burak Elmas'ın Kurul Divan Başkanlığı seçimiyle başladı.

CENGİZ VE ELMAS DÖNEMLERİ OYLANACAK

Görüşmelerin ardından önce Mustafa Cengiz dönemi sonrasında Burak Elmas dönemi idari ve mali açıdan oylanacak. Burak Elmas dönemi ibra edilmezse tüzüğe göre seçim kararı alınması gerekecek. Elmas daha önce olası bir ibra edilmeme kararında tüzüğün gerekliliğini yapacağını söylemişti.

Genel kurul, disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanmasının ardından kulüp ile iştiraklerinin 2022 yılı bütçesinin oylanmasıyla sona erecek.

OYLAMA ŞEKLİNE GÖRE KARAR

Galatasaray'da ibra oylaması genelde açık oylama şeklinde yapılıyor. Ancak Mustafa Cengiz'in ibra olmadığı genel kurulda çıkan sorun yüzünden son genel kurulda kapalı oylama yapılmıştı.

Bu genel kurulda divan başkanlığı tarafından oylamanın kapalı ya da açık yapılması üyelerin oyuna sunulacak. Başkan Burak Elmas, ibra oylamasının açık yapılmasını istiyor. İbra oylamasının kapalı yapılmasını isteyen ciddi bir çoğunluk da var.

GÖZLER GENÇ ÜYELERE ÇEVRİLDİ

Oylamanın kapalı yapılması durumunda genel kurulun geç saatlere kadar devam edeceği öne sürülüyor. Bu nedenle oylamada genç üyelerin etkili olacağı dile getiriliyor. Burak Elmas'ın kazandığı başkanlık seçiminde genç üyelerin oylarının etkili olduğu biliniyor.

Ancak yönetici Işıtan Gün'ün geçmiş dönemlerde attığı mesajlar ve Fatih Terim'in ayrılış şeklinden rahatsız olan genç üyelerin Elmas'a tepkili olduğu da belirtiliyor.

TERİM KATILMADI

Galatasaray'da eski teknik direktör Fatih Terim, mali genel kurula katılmadı. Divan Kurulu üyesi olan ve toplantıyı yerinden takip edeceği haberleri çıkan deneyimli teknik adamın karar değiştirdiği genel kurula katılmayacağı öğrenilmişti.

