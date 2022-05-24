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Son dakika: Galatasaray'da büyük kriz çıktı, kaptanlar olayı tatlıya bağladı!

24.05.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da herkes 11 Haziran'da yapılacak olan seçimi beklerken, oyuncuların 3 aydır maaş alamadığına yönelik haberler gündeme gelmişti. Sarı - kırmızılı futbolcular, kazan kaldırmak üzereyken devreye Fernando Muslera ve Sofiane Feghouli girdi. Oyuncularla konuşan kaptanlar, çıkacak olan büyük krizi önlediler.

Son dakika: Galatasaray'da büyük kriz çıktı, kaptanlar olayı tatlıya bağladı!
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 36 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak olan seçimde kimin başkan olacağı merakla beklenirken mali kriz de sarı - kırmızılı kulüpte farklı bir boyut kazandı. Futbolcuların 3 aylık paralarını alamadıkları medyaya yansımış ve sarı-kırmızılı oyuncular infial noktasına gelmişlerdi.

Antalyaspor ile oynanan son maçtan önce Florya'da futbolcuların bir toplantı yaptıkları ortaya çıktı.

KAPTANLAR EL KOYDU

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Toplantıda bazı futbolcuların Antalya maçı öncesi bir antrenmana çıkmayarak yönetimi ve yaşanan bu durumu protesto etmeyi gündeme getirdikleri belirlendi. Bu durum yönetim ve teknik heyette büyük bir şok yaratırken duruma takımın yabancı kaptanlarının el koydukları öğrenildi.

"HAKLIYKEN HAKSIZ OLMAYALIM"

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Muslera ve Feghouli'nin protesto kararı alan futbolcularla antrenman öncesi son bir toplantı yaptığı ve "Çok kötü bir sezon geçirdik. Haklı olduğumuz bir davada haksız duruma düşmeyelim. Antrenmana çıkmazsak yanlış anlaşılır. Taraftarımızın da gözünden düşeriz" diyerek takım arkadaşlarını son anda ikna ettikleri belirlendi.

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