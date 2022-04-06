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Son dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent, geldiği gibi gidebilir! Galatasaray'da yeni dönem...

06.04.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, başkan Burak Elmas'ın ibra edilmemesi sonrasında tüzük gereği seçime gitme kararı almak zorunda kalmıştı. Sarı - kırmızılı camiada adaylığını açıklayan isimler Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk olmuştu. İki aday da Domenec Torrent ile çalışmayı düşünmüyor. Eşref Hamamcıoğlu ise yeni hoca adayını belirledi...

Son dakika: Galatasaray'da Domenec Torrent, geldiği gibi gidebilir! Galatasaray'da yeni dönem...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmemesi sonrasında sarı - kırmızılı camia, tüzük gereği seçime gitme kararı almıştı. İlk olarak Metin Öztürk'ün adaylığını açıklamasının ardından Eşref Hamamcıoğlu da göreve talip olduğunu duyurmuştu.

Galatasaray kongresi için geri sayım sürerken adaylar Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. İki aday da teknik direktör Domenec Torrent ile devam etmeyi düşünmüyor.

RUDI GARCIA

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Geçen seçimin en çok talep gören ismi Fatih Terim de bu kez pek revaçta değil... İki adayın hoca tercihleri merakla beklenirken Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktörünün Rudi Garcia olduğu kaydedildi.

PRENSİPTE ANLAŞTI

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Daha önce de 58 yaşındaki Fransız teknik adamı takımın başına getirmeyi düşünen Eşref Hamamcıoğlu'nun Garcia ile yeni bir görüşme yaptığı ve yeniden prensipte anlaştığı bildirildi.

RANIERI İDDİASI

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Eşref Hamamcıoğlu'nun favorileri arasında Claudio Ranieri'nin de olduğu iddia ediliyordu.

(Takvim)

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