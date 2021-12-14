Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim en kötü dönemini yaşıyor

Son dakika: Galatasaray Avrupa'da müthiş bir şekilde ilerlerken ligde de tam tersi bir performans sergiliyor. Fatih Terim alınan skorlardan sonra kariyerinin en kötü lig performansına ulaşmış oldu. Cezası nedeniyle tribünde olan deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig'deki ilk 16 maçları itibarıyla en az puan topladığı (23) döneme imzasını attı.

EN ÇOK GOL YENİLEN PERİYOT

Savunmadaki hatalar da son sürat devam ediyor. Terim yönetiminde ligde en az puanın yanı sıra en çok gol yenilen periyot yaşanıyor. İlk 16 haftalar sonunda sarı-kırmızılılar kalesinde 20 gol görerek bu alanda da İmparator'un en kötü karnesini yazdı.



