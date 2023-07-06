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SON DAKİKA: Galatasaray'da Hull City maçı sonrası Lucas Torreira şoku! Şampiyonlar Ligi maçını kaçırabilir

06.07.2023 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'dan yapılan açıklamada Hull City maçında sakatlanan Lucas Torreira'nın son durumuna dair bir paylaşım yapıldı. İşte detaylar...

Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Geçtiğimiz günlerde oynanan Hull City mücadelesinde sakatlanan Lucas Torreira için Galatasaray'dan bir açıklama geldi. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada tecrübeli oyuncunun iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildiği ve tedavisine başlandığı duyuruldu.

İŞTE O AÇIKLAMA...

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Yapılan açıklamada; "Galatasaray Futbol A takımımızın Hull City ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu sol dizinde esneme olan oyuncumuz Lucas Torreira’nın bugün sponsor hastanemizde çekilen MR’ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." denildi.

DEVLER LİGİ'NDE OLMAYABİLİR

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Oyuncunun Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turuna yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor. İlk maç 25 Temmuz'da oynanacak.


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