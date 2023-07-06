SON DAKİKA: Galatasaray'da Hull City maçı sonrası Lucas Torreira şoku! Şampiyonlar Ligi maçını kaçırabilir

Geçtiğimiz günlerde oynanan Hull City mücadelesinde sakatlanan Lucas Torreira için Galatasaray'dan bir açıklama geldi. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada tecrübeli oyuncunun iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildiği ve tedavisine başlandığı duyuruldu.

İŞTE O AÇIKLAMA...

Yapılan açıklamada; "Galatasaray Futbol A takımımızın Hull City ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu sol dizinde esneme olan oyuncumuz Lucas Torreira’nın bugün sponsor hastanemizde çekilen MR’ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır." denildi.

DEVLER LİGİ'NDE OLMAYABİLİR

Oyuncunun Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turuna yetişip yetişmeyeceği belirsizliğini koruyor. İlk maç 25 Temmuz'da oynanacak.



