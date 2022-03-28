SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'da iki ayrılık birden geliyor! Sezon başında gelmişlerdi...

Son dakika: Galatasaray'da iki ayrılık birden geliyor! Sezon başında gelmişlerdi...

28.03.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda beklentilerin çok altında kalan sarı - kırmızılıların sezon başında transfer ettiği Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan, ülkeleri Romanya'da gündem oldular. İki futbolcunun aldığı maaş ve gösterdikleri performans eleştiri konusu oldu. İşte haberin detayları...

Son dakika: Galatasaray'da iki ayrılık birden geliyor! Sezon başında gelmişlerdi...
Alexandru Cicaldau

Alexandru Cicaldau

ROM Romanya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kadar çıkmayı başarmış ancak Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedeflerinin çok uzağında kalmıştı. Sarı - kırmızılılarda gözler, sezon başında transfer edilen Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'a çevrildi. İki futbolcu da ülkeleri Romanya'da, Galatasaray'da kazandıkları paralar ve gösterdikleri performanslarla gündem oldu. İşte ayrıntılar...

Cicaldau'nun bonservisine 7, Morutan'ın bonservisine ise 3.5 milyon euro ödeyen Galatasarau, oyuncuların maaşlarını da açıkladı.

"KAZANDIKLARI NEDENİYLE RAHATLAR"

fckf_ogwuae38nx

Haberde; Sezon başında Fatih Terim ile birlikte iyi performans gösterildiği belirtilen iki oyuncunun teknik direktör Domenec Torrent'in gelişinin ardından fazla forma şansı bulamadığı kaydedildi. Ancak hem Cicaldau hem de Morutan'ın bu durumdan şikayet etmedikleri çünkü kazandıkları paranın fazla olmasının kendilerini rahatlattığı aktarıldı.

Romanya'daki kazançlarına oranla daha fazla para kazandıkları ifade edilen Cicaldu ve Morutan'ın kazançlarının, sezon sonunda ayrılıklarına neden olabileceği ifade edildi.

"YENİ BAŞKAN GÖNDERECEK"

20211121_2_50974756_70879721_large-1646206820

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetiminin yapılan yıllık olağan kongre toplantısında idari açıdan ibra edilmemesi sonrasında seçime gidileceği ve gelecek olan yeni başkanın bu iki ismi elden çıkarmak isteyeceği yazıldı.

Cicaldau; Galatasaray'da yıllık 700 bin euro kazanırken, Morutan 600 bin euro'luk gelir elde ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'da Burak Elmas'a tepki: "Ben, Gedson'u bırakmazdım!"Galatasaray'da Burak Elmas'a tepki: "Ben, Gedson'u bırakmazdım!"
Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu...Süper Lig karışacak! Abramovich niyeti bozdu...
Galatasaray'da Fatih Terim devreye giriyor! Büyük gerilim...Galatasaray'da Fatih Terim devreye giriyor! Büyük gerilim...
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Olimpiu Morutan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

16 milyar TL'lik vurgunda çarpıcı tesadüf!

Cristiano Ronaldo şoke oldu! 97 milyonluk kayıp...

Cristiano Ronaldo şoke oldu! 97 milyonluk kayıp...

Fenerbahçe'de sürpriz isim yolcu...

Fenerbahçe'de sürpriz isim yolcu...

Göztepe için herkes Abramovich derken büyük ters köşe!

Göztepe için herkes Abramovich derken büyük ters köşe!

Sergen Yalçın eski günlerdeki gibi! Survivor'a damga vurdu! O nasıl gol...

Sergen Yalçın eski günlerdeki gibi! Survivor'a damga vurdu! O nasıl gol...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.