Son dakika: Galatasaray'da iki ayrılık birden geliyor! Sezon başında gelmişlerdi...

Son dakika: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kadar çıkmayı başarmış ancak Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedeflerinin çok uzağında kalmıştı. Sarı - kırmızılılarda gözler, sezon başında transfer edilen Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'a çevrildi. İki futbolcu da ülkeleri Romanya'da, Galatasaray'da kazandıkları paralar ve gösterdikleri performanslarla gündem oldu. İşte ayrıntılar...

Cicaldau'nun bonservisine 7, Morutan'ın bonservisine ise 3.5 milyon euro ödeyen Galatasarau, oyuncuların maaşlarını da açıkladı.

"KAZANDIKLARI NEDENİYLE RAHATLAR"

Haberde; Sezon başında Fatih Terim ile birlikte iyi performans gösterildiği belirtilen iki oyuncunun teknik direktör Domenec Torrent'in gelişinin ardından fazla forma şansı bulamadığı kaydedildi. Ancak hem Cicaldau hem de Morutan'ın bu durumdan şikayet etmedikleri çünkü kazandıkları paranın fazla olmasının kendilerini rahatlattığı aktarıldı.

Romanya'daki kazançlarına oranla daha fazla para kazandıkları ifade edilen Cicaldu ve Morutan'ın kazançlarının, sezon sonunda ayrılıklarına neden olabileceği ifade edildi.

"YENİ BAŞKAN GÖNDERECEK"

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetiminin yapılan yıllık olağan kongre toplantısında idari açıdan ibra edilmemesi sonrasında seçime gidileceği ve gelecek olan yeni başkanın bu iki ismi elden çıkarmak isteyeceği yazıldı.

Cicaldau; Galatasaray'da yıllık 700 bin euro kazanırken, Morutan 600 bin euro'luk gelir elde ediyor.

