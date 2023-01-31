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Son dakika: Galatasaray'da iki isim ile yollar ayrıldı! Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic'in yeni takımları belli oldu...

31.01.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kadrosuna kattığını resmen açıklayan Galatasaray'da giden oyuncular konusunda hareketli saatler yaşıyor. Kış transfer penceresi bugün itibarıyla kapanacak Avrupa'da Hollanda'dan PSV ve İspanya'dan Celta Vigo, Galatasaray ile kontağa geçti. Patrick van Aanholt'un yeni adresi PSV Eindhoven olurken, Kasımpaşa ile adı anılan Haris Seferovic'in durağı Celta Vigo oldu.

Son dakika: Galatasaray'da iki isim ile yollar ayrıldı! Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic'in yeni takımları belli oldu...

Son dakika haberleri: Galatasaray, geçen sezon başında kadrosuna kattığı Patrick Van Aanholt'u PSV'ye, bu sezon başında renklerine bağladığı Haris Seferovic'i ise Celta Vigo'ya gönderdi.

AANHOLT, PSV'YE GİTTİ

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PSV, Patrick Van Aanholt için Galatasaray ile temasa geçti ve hem oyuncuyu hem de kulübü ikna ederek Hollandalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı. Van Aanholt, sağlık kontrollerinden geçmek için ailesiyle birlikte bugün İstanbul'dan ayrıldı.

SEFEROVIC'İN ADRESİ İSPANYA

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Haris Seferovic için ise Celta Vigo teklifte bulundu. Kasımpaşa ile anlaşma aşamasında olan Galatasaray, Benfica'nın, oyuncunun İspanya'da forma giymesini istemesi nedeniyle rotayı Celta Vigo'ya çevirdi. Celta Vigo ile anlaşma sağlayan Seferovic de bugün İstanbul'dan ayrıldı.

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