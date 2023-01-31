Son dakika: Galatasaray'da iki isim ile yollar ayrıldı! Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic'in yeni takımları belli oldu...

Son dakika haberleri: Galatasaray, geçen sezon başında kadrosuna kattığı Patrick Van Aanholt'u PSV'ye, bu sezon başında renklerine bağladığı Haris Seferovic'i ise Celta Vigo'ya gönderdi.

AANHOLT, PSV'YE GİTTİ

PSV, Patrick Van Aanholt için Galatasaray ile temasa geçti ve hem oyuncuyu hem de kulübü ikna ederek Hollandalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı. Van Aanholt, sağlık kontrollerinden geçmek için ailesiyle birlikte bugün İstanbul'dan ayrıldı.

SEFEROVIC'İN ADRESİ İSPANYA

Haris Seferovic için ise Celta Vigo teklifte bulundu. Kasımpaşa ile anlaşma aşamasında olan Galatasaray, Benfica'nın, oyuncunun İspanya'da forma giymesini istemesi nedeniyle rotayı Celta Vigo'ya çevirdi. Celta Vigo ile anlaşma sağlayan Seferovic de bugün İstanbul'dan ayrıldı.

