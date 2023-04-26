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Son dakika: 'Galatasaray'da ilk ayrılık!' diyerek duyurdular! Yeni transfer, sezon sonunda dünya devine gidiyor!

26.04.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan ancak Fenerbahçe'nin de İstanbulspor ile yenişememesiyle birlikte 6 puanlık farkı koruyan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılıların ara transfer döneminde 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo ile ilgili İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Son dakika: 'Galatasaray'da ilk ayrılık!' diyerek duyurdular! Yeni transfer, sezon sonunda dünya devine gidiyor!

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etmişti. Sarı - kırmızılılar, 3-1 geriye düştüğü maçta 3-3'lük eşitliği yakalamış ancak öne geçme fırsatı yakalayamamıştı. Fenerbahçe'nin de İstanbulspor ile berabere kalmasıyla birlikte 6 puanlık farkı koruyan Aslan, gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisine odaklandı.

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Siyah - beyazlıları mağlup ederek şampiyonluk yolunda kuvvetli bir adım daha atmak isteyen Cimbom'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ARA TRANSFERDE GELMİŞTİ

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Galatasaray, ara transfer döneminde Serie A ekibi Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı - kırmızılılarda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren İtalyan futbolcu için Çizme basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

JUVENTUS HAREKETE GEÇİYOR

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La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus, yaz transfer döneminde Zaniolo'yu kadrosuna katmak için harekete geçecek. Massimiliano Allegri'nin ekibinin, hücum hattına takviye planladığı ve Zaniolo'nun bir kez daha transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.

MILAN DA DEVREDE

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23 yaşındaki futbolcuyla ayrıca Milan'ın da ilgilendiği kaydedildi. Juventus ve Milan'ın, yazın transfer döneminde Zaniolo için bir İtalyan derbisine imza atabileceği belirtildi.

35 MİLYON EURO

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Öte yandan Zaniolo'nun Galatasaray ile sözleşmesinde 35 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin yer aldığı hatırlatıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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